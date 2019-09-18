Экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева подозревает в причастности к поджогу ее дома Игоря Коломойского.

Об этом она сообщила в интервью "Левому берегу", передают Українські Новини.

"У меня даже нет сомнений! Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся. Тот же Коломойский ходил на YES (Yalta European Strategy) и рассказывал, что я, дескать, "обещал отправить за ней самолет, а не машину". Эти люди уже потеряли человеческое достоинство, они хуже криминала – криминал, как минимум, детей своих врагов не трогает, а они поджигают моей невестке автомобиль. Они смеются в лицо всему мировому сообществу. История с домом – апофеоз", - сказала она.

При этом Гонтарева добавила, что ей не нужно политическое убежище в Англии.

"Но это же бред! Все угрозы, которые звучали от него в мой адрес еще в марте, апреле и мае, тянули на 155 политических убежищ, но зачем мне убежище, если я – резидент Англии, который здесь живет, работает и платит налоги?", - добавила экс-глава НБУ.

Вместе с тем она сообщила, что ее сгоревший дом под Киевом не был застрахован.

"Нет (не застрахован). Причем не был никогда. Хотя после истории с машиной следовало, конечно, задуматься. Муж мог бы заняться, но в связи с тем, что он поехал меня забирать из госпиталя, так ничего и не сделал", - добавила Гонтарева.

Как сообщали Українські Новини, Коломойский прокомментировал поджог дома Гонтаревой.

Тем временем полиция открыла уголовное производство по факту поджога дома Гонтаревой в селе Гореничи под Киевом. Дело открыто по ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса. Полиция считает, что дом Гонтаревой могли поджечь по ее же заказу.