Пристайко назвав "план Б" для "формули Штайнмайєра"

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявляє про те, що "червоними лініями" України для проведення місцевих виборів на окупованій території Донбасу є демілітаризація цієї території та повернення контролю над державним кордоном, а "планом Б" для так званої "формули Штайнмайера" – Збройні сили України.

Про це він повідомив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", передають Українські Новини.

Лідер фракції"Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у Верховній Раді Юлія Тимошенко поставила міністру запитання про те, чи буде виконана обіцянка Президента, що вибори відбудуться лише за умови виведення військ, деокупації та демілітаризації території, і відновлення контролю над кордоном.

"Ви фактично назвали всі ті "червоні лінії", які урядова компанія на чолі з Президентом бере з собою в папку і їде на переговори. На зустрічі везеться приблизно такий же набір "червоних ліній", - відповів Пристайко.

На запитання про те, чи можуть бути проведені вибори, якщо демілітаризації та повернення контролю над кордоном не буде, Пристайко відповів, що це питання до Президента.

"Можу сказати як дипломат, що це наша вимога до переговорів", - сказав він.

У свою чергу голова комітету Ради з питань зовнішньої політики Богдан Яременко ("Слуга народу"), відповідаючи на питання про те, чи планується прописати ці запобіжники в законі про особливий статус Донбасу, відповів, що не проголосує за закон, "який дозволить проведення виборів без досягнення безпекових критеріїв".

Водночас він не став відповідати на запитання про те, що буде з цим законом, який повинен вступити в силу на тимчасовій основі в день виборів, якщо Організація з безпеки і співробітництва в Європі не визнає вибори.

"Я як дипломат не маю права розповідати перед важливими переговорами Президента з нашим військовим супротивником про те, як ми будемо діяти, реалізуючи те, про що він домовиться. Скажу на побутовому прикладі: роздягатися треба в кабінеті у лікаря, а не в тролейбусі на під'їзді до лікарні. Давайте дочекаємося результатів переговорів. Ми можемо не дійти до моменту, коли потрібно приймати ці закони і вирішувати ці питання", - сказав він.

У свою чергу Пристайко заявив, що в такому випадку "планом Б" є Збройні сили.

"План Б" є завжди. Це наші Збройні сили, наша економіка, наша поліція і все, що повинно забезпечити мир і безпеку нашої держави", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, 2 жовтня в Україні почалися протести проти "формули Штайнмайера".

4 жовтня Зеленський звернувся до протестуючих проти "формули Штайнмайера".

Згідно з соцопитуваннями, чверть українців не підтримують "формулу Штайнмайера".