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02 жовтня 2019, середа, 12:31 14
Політика 2019-10-02T13:45:02+03:00
Українські Новини
Кучма опублікував лист Сайдику зі згодою на "формулу Штайнмайера", яке підписав вчора від імені України

Кучма опублікував лист Сайдику зі згодою на "формулу Штайнмайера", яке підписав вчора від імені України

Леонід Кучма. Фото: АПУ
Леонід Кучма. Фото: АПУ

Прес-секретар колишнього Президента (1994-2005), представника України в Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія) Леоніда Кучми Дарка Оліфер оприлюднила текст узгодженої "формули Штайнмайера".

Вона опублікувала текст на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Формула викладена в підписаному Кучмою листі на ім'я представника ОБСЄ в ТКГ Мартіна Сайдика.

Аналогічне лист підписаний російською стороною і представниками самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік".

У ньому викладено узгоджена 11 вересня дипломатичними радниками лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) редакція імплементації так званої "формули Штайнмайера" в українське законодавство.

Вона припускає, що закон про особливий статус Донбасу набирає чинності в 20:00 в день голосування на позачергових місцевих виборах в окремих районах Донецької і Луганської областей.

Ці вибори повинні бути призначені і проведені у відповідність з українською Конституцією і спеціальним законом, що регулює вищезазначені вибори.

Закон буде діяти на тимчасовій основі до дня публікації підсумкової доповіді місії Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ зі спостереження за виборами про відповідність виборів в цілому стандартам ОБСЄ та міжнародних стандартів демократичних виборів та українському законодавству.

Закон продовжить діяти на постійній основі, якщо в підсумковій доповіді БДІПЛ ОБСЄ буде зроблено висновок, що вибори були проведені в цілому у відповідності зі стандартами ОБСЄ та українським законодавством.

Як повідомляли Українські Новини, 1 жовтня ТКГ погодила "формулу Штайнмайера" в Мінську.

Крім того, ТКГ домовилася про розведення військ на Донбасі в районі Золотого і Петровського. Тим часом Порошенко вже назвав "формулу Штайнмайера" "формулою Путіна".

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