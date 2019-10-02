Кучма опублікував лист Сайдику зі згодою на "формулу Штайнмайера", яке підписав вчора від імені України

Прес-секретар колишнього Президента (1994-2005), представника України в Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія) Леоніда Кучми Дарка Оліфер оприлюднила текст узгодженої "формули Штайнмайера".

Вона опублікувала текст на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Формула викладена в підписаному Кучмою листі на ім'я представника ОБСЄ в ТКГ Мартіна Сайдика.

Аналогічне лист підписаний російською стороною і представниками самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік".

У ньому викладено узгоджена 11 вересня дипломатичними радниками лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) редакція імплементації так званої "формули Штайнмайера" в українське законодавство.

Вона припускає, що закон про особливий статус Донбасу набирає чинності в 20:00 в день голосування на позачергових місцевих виборах в окремих районах Донецької і Луганської областей.

Ці вибори повинні бути призначені і проведені у відповідність з українською Конституцією і спеціальним законом, що регулює вищезазначені вибори.

Закон буде діяти на тимчасовій основі до дня публікації підсумкової доповіді місії Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ зі спостереження за виборами про відповідність виборів в цілому стандартам ОБСЄ та міжнародних стандартів демократичних виборів та українському законодавству.

Закон продовжить діяти на постійній основі, якщо в підсумковій доповіді БДІПЛ ОБСЄ буде зроблено висновок, що вибори були проведені в цілому у відповідності зі стандартами ОБСЄ та українським законодавством.

Як повідомляли Українські Новини, 1 жовтня ТКГ погодила "формулу Штайнмайера" в Мінську.

Крім того, ТКГ домовилася про розведення військ на Донбасі в районі Золотого і Петровського. Тим часом Порошенко вже назвав "формулу Штайнмайера" "формулою Путіна".