ДБР оприлюднила подробиці 12 справ проти Порошенка

Державне бюро розслідувань (ДБР) проводить досудове розслідування у рамках 12 кримінальних проваджень, в яких фігурує колишній президент Петро Порошенко.

Про це йдеться у відповіді ДБР на запит Українських Новин.

Зокрема, досліджуються обставини організації проходу кораблів Військово-морських сил через Керченську протоку 25 листопада 2018 року, можливого ухилення від сплати податків і подальшої легалізації доходів під час укладання угоди щодо продажу заводу "Кузня на Рибальському" і телеканалу "Прямий".

Також розслідується справа про можливий неправомірний вплив Порошенка під час проведення конкурсного відбору кандидатів при призначенні членів Вищої ради правосуддя, втручання в роботу суддів Апеляційного суду Києва, Окружного адміністративного суду Києва у справі про націоналізацію Приватбанку, а також втручання в роботу суддів шляхом несвоєчасного призначення на посади.

Перевіряються можливі порушення при направленні подання на призначення колишнього прем'єрміністра Володимира Гройсмана до Верховної Ради за відсутності коаліції в парламенті та порушення при скасування розпоряджень Первомайської районної державної адміністрації при зарахуванні земельної ділянки загальною площею 1 500 га до земель запасу державної власності.

Крім того, ДБР займається розслідуванням справ про можливу втрату матеріальних носіїв секретної інформації, про протиправне заволодіння майном бази "Івушка" Українського товариства сліпих, а також можливої ​​незаконної переправки через кордон із використанням завідомо підроблених документів.

Водночас ДБР зазначає, що слідчі не дали дозвіл на розголошення інформації про проведення обшуків та експертиз для недопущення порушення прав учасників кримінальних проваджень.

Як повідомляли Українські Новини, Андрій Портнов заявив, що Петра Порошенка призначили три перевірки на поліграфі за звинуваченнями у крадіжці грошей у армії.

При цьому колишній президент Порошенко проігнорував допит в Держбюро розслідувань, який був призначений на 18 вересня після того, як екс-перший заступник глави Адміністрації Президента Андрій Портнов заявив, що перед арештом свого заводу Порошенко вивів з його власності 115 тис. кв м нерухомості.

Крім того, 13 вересня Порошенко дав свідчення Державного бюро розслідувань по справі про захоплення Росією українських моряків біля Керченської протоки.