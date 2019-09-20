Порошенко не пришел на допрос в ГБР

Бывший президент Петр Порошенко проигнорировал допрос в Госбюро расследований, который был назначен на 18 сентября после того, как бывший первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов заявил, что перед арестом своего завода Порошенко вывел из его собственности 115 тыс. кв. м недвижимости.\r\nОб этом Українським Новинам сообщили в ГБР.\r\n"Нет, его не было", - сказал представитель ведомства.\r\nПричины неявки он не уточнил. Следующая дата допроса Порошенко 27 сентября.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, 13 сентября Порошенко дал показания Государственному бюро расследований по делу о захвате Россией украинских моряков возле Керченского пролива. Ранее Порошенко не пришел на очередной допрос в ГБР из-за пленарного заседания.\r\nРанее ГБР вызвало Порошенко на допрос 4 раза. В ведомстве отказывались сообщать, в рамках каких уголовных производств планируются проведения допросов, ссылаясь на ст. 222 (недопустимости разглашения сведений досудебного расследования) Криминального процессуального кодекса.\r\nТем временем в ГБР подтвердили арест имущества "Кузни на Рыбальском".