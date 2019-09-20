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20 сентября 2019, пятница, 12:27 30
Судебная власть 2019-09-20T12:28:49+03:00
Українські Новини
Порошенко не пришел на допрос в ГБР

Порошенко не пришел на допрос в ГБР

Петр Порошенко. Фото: пресс-служба Порошенко
Петр Порошенко. Фото: пресс-служба Порошенко

Бывший президент Петр Порошенко проигнорировал допрос в Госбюро расследований, который был назначен на 18 сентября после того, как бывший первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов заявил, что перед арестом своего завода Порошенко вывел из его собственности 115 тыс. кв. м недвижимости.

Об этом Українським Новинам сообщили в ГБР.

"Нет, его не было", - сказал представитель ведомства.

Причины неявки он не уточнил. Следующая дата допроса Порошенко 27 сентября.

Как сообщали Українськi Новини, 13 сентября Порошенко дал показания Государственному бюро расследований по делу о захвате Россией украинских моряков возле Керченского пролива. Ранее Порошенко не пришел на очередной допрос в ГБР из-за пленарного заседания.

Ранее ГБР вызвало Порошенко на допрос 4 раза. В ведомстве отказывались сообщать, в рамках каких уголовных производств планируются проведения допросов, ссылаясь на ст. 222 (недопустимости разглашения сведений досудебного расследования) Криминального процессуального кодекса.

Тем временем в ГБР подтвердили арест имущества "Кузни на Рыбальском".

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