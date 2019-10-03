Долар і євро зросли більше ніж на 40 копійок: курс валют в обмінниках

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 2 жовтня на 44,45 коп. до 25,6978 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 33,70 коп. до 24,9388 UAH/USD в той час, як гривня на міжбанку знову впала майже на 30 копійок

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 41,26 коп. до 27,1281 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 55,14 коп. до 28,0822 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 24,9388 25,6978 27,1281 28,0822 3,46 3,97 Максимальний 25,4000 26,0000 27,5500 28,5000 3,75 5,00 Мнімальний 24,7000 25,4000 26,9000 27,7000 2,50 3,80

Як повідомляли Українські Новини, експерти пояснили рекордний зліт валюти і дали прогноз. Також гривня стрімко валиться вниз за офіційним курсом валют НБУ.

Також у НБУ пояснили, чому долар падає, а ціни не знижуються.

Тим часом у 2-му кварталі 2019 року доходи українців збільшилися на 14,6%, порівняно з 2-м кварталом 2018 року до 895,201 млрд гривень, витрати – на 18,8% до 918,069 млрд гривень.