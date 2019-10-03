Долар і євро зросли більше ніж на 40 копійок: курс валют в обмінниках

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 2 жовтня на 44,45 коп. до 25,6978 UAH\/USD, курс купівлі підвищився на 33,70 коп. до 24,9388 UAH\/USD в той час, як гривня на міжбанку знову впала майже на 30 копійок.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро підвищився на 41,26 коп. до 27,1281 UAH\/EUR, курс продажу підвищився на 55,14 коп. до 28,0822 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n24,9388\r\n25,6978\r\n27,1281\r\n28,0822\r\n3,46\r\n3,97\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n25,4000\r\n26,0000\r\n27,5500\r\n28,5000\r\n3,75\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМнімальний\r\n24,7000\r\n25,4000\r\n26,9000\r\n27,7000\r\n2,50\r\n3,80\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, експерти пояснили рекордний зліт валюти і дали прогноз. Також гривня стрімко валиться вниз за офіційним курсом валют НБУ.\r\nТакож у НБУ пояснили, чому долар падає, а ціни не знижуються.\r\nТим часом у 2-му кварталі 2019 року доходи українців збільшилися на 14,6%, порівняно з 2-м кварталом 2018 року до 895,201 млрд гривень, витрати – на 18,8% до 918,069 млрд гривень.