На Майдані порожньо: ні наметів, ні протестувальників

Більше 1 тисячі осіб протестували на Майдані Незалежності в Києві проти узгодження Україною "формули Штайнмайєра". Однак станом на 9.00 3 жовтня мітингувальники розійшлися, на Майдані немає ні наметів, ні протестувальників, передають Українські Новини.\r\n"Київзеленбуд" спокійно висаджує квіти на клумби і прикрашає площу. Також повідомлялося, що на Банковій встановлена одна намет.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nНагадаємо, що мітингувальники почали розходитися з акції протесту проти "формули Штайнмайєра" в Києві.\r\nА незгідний з "формулою Штайнмайєра" Порошенко мав намір підписати її три роки тому.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nРаніше нинішній Президент Володимир Зеленський підтвердив офіційне погодження Україною "формули Штайнмайєра" в Мінську, а також пообіцяв, що капітуляції не буде.