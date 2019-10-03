На Майдані порожньо: ні наметів, ні протестувальників

Більше 1 тисячі осіб протестували на Майдані Незалежності в Києві проти узгодження Україною "формули Штайнмайєра ". Однак станом на 9.00 3 жовтня мітингувальники розійшлися, на Майдані немає ні наметів, ні протестувальників, передають Українські Новини.

"Київзеленбуд" спокійно висаджує квіти на клумби і прикрашає площу. Також повідомлялося, що на Банковій встановлена одна намет.

Нагадаємо, що мітингувальники почали розходитися з акції протесту проти "формули Штайнмайєра" в Києві.

А незгідний з "формулою Штайнмайєра" Порошенко мав намір підписати її три роки тому.

Раніше нинішній Президент Володимир Зеленський підтвердив офіційне погодження Україною "формули Штайнмайєра" в Мінську, а також пообіцяв, що капітуляції не буде.