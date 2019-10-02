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02 октября 2019, среда, 22:20 51
Общество 2019-10-02T22:20:10+03:00
Українські Новини
Количество людей увеличилось: на Майдане и Банковой протестуют против "формулы Штайнмайера"

Количество людей увеличилось: на Майдане и Банковой протестуют против "формулы Штайнмайера"

Протест против формулы Штайнмайера
Протест против формулы Штайнмайера

Более 1 тысячи человек протестовали на Майдане Незалежности в Киеве против согласования Украиной "формулы Штайнмайера".

Об этом свидетельствуют данные онлайн-трансляций телеканалов, передают Українськi Новини.

Акция "Нет капитуляции" началась около 19:00 на Майдане Незалежности.

Примерно через час после начала протеста часть митингующих направилась по улице Банковой пикетировать Офис Президента.

На Банковой количество участников увеличилось до 2 тысяч.

На данный момент протест продолжается у Офиса Президента.

Участники митинга скандируют слоганы против "формулы Штайнмайера" и против Президента Владимира Зеленского.

Согласно сообщениям СМИ, аналогичные акции проходят в Харькове и Житомире.

Как сообщали Українськi Новини, на Майдане Независимости в Киеве, в центре Львова, Харькова и в других городах сейчас проходят протесты. Активисты выступают против согласования Украиной текста формулы Штайнмайера и называют это "капитуляцией перед Россией".

А несогласный с "формулой Штайнмайера" Порошенко намеревался подписать ее три года назад.

Ранее нынешний Президент Владимир Зеленский подтвердил официальное согласование Украиной "формулы Штайнмайера" в Минске, а также пообещал, что капитуляции не будет. 

Больше новостей о: Митинг Протест Майдан Незалежности Офис президента формула Штайнмайера

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