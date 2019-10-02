Количество людей увеличилось: на Майдане и Банковой протестуют против "формулы Штайнмайера"

Более 1 тысячи человек протестовали на Майдане Незалежности в Киеве против согласования Украиной "формулы Штайнмайера".\r\nОб этом свидетельствуют данные онлайн-трансляций телеканалов, передают Українськi Новини.\r\nАкция "Нет капитуляции" началась около 19:00 на Майдане Незалежности.\r\nПримерно через час после начала протеста часть митингующих направилась по улице Банковой пикетировать Офис Президента.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНа Банковой количество участников увеличилось до 2 тысяч.\r\nНа данный момент протест продолжается у Офиса Президента.\r\nУчастники митинга скандируют слоганы против "формулы Штайнмайера" и против Президента Владимира Зеленского.\r\nСогласно сообщениям СМИ, аналогичные акции проходят в Харькове и Житомире.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, на Майдане Независимости в Киеве, в центре Львова, Харькова и в других городах сейчас проходят протесты. Активисты выступают против согласования Украиной текста формулы Штайнмайера и называют это "капитуляцией перед Россией".\r\nА несогласный с "формулой Штайнмайера" Порошенко намеревался подписать ее три года назад.\r\nРанее нынешний Президент Владимир Зеленский подтвердил официальное согласование Украиной "формулы Штайнмайера" в Минске, а также пообещал, что капитуляции не будет.