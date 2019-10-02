підписатися на розсилку
24.7 25.15
26.85 27.45
˟
02 жовтня 2019, середа, 18:31 10
Суспільство 2019-10-02T19:15:03+03:00
Українські Новини
Звільненим морякам дали двокімнатні квартири в престижному районі Одеси

Звільненим морякам дали двокімнатні квартири в престижному районі Одеси

Повернення звільнених українців. Фото: ОПУ
Повернення звільнених українців. Фото: ОПУ

24 звільненим з полону українським морякам вручили сертифікати на нові двокімнатні квартири в Одесі, повідомляє "Громадське".

Квартири в житловому комплексі "Перлина 49" київського району Одеси придбав фонд Віктора Пінчука на прохання Президента Володимира Зеленського. Розташування квартир в комплексі й поверх визначили за допомогою символічної лотереї. Після неї моряки підписали документи і отримали ключі від нового житла.

Житло мали здати в експлуатацію до кінця 2019 року. Це другий за привабливістю район Одеси після центру, розташований на березі Чорного моря. Вартість двокімнатної квартири в комплексі стартує від 34,6 тис. євро (за курсом 27 гривень/євро).

Як повідомляли Українські Новини, адвокат заявив, що у всіх звільнених українців довічна заборона на в'їзд до Росії. Інший адвокат спростував заяву і заявив, що моряки можуть в'їжджати до РФ.

Тим часом Порошенко розповів у ДБР, як захопили українських моряків, а звільнених з російського полону моряків також допитало ДБР.

Більше новин про: Моряки українські моряки Звільнення заручників

Архів
Новини
Меркель заявила, що саміт "нормандської четвірки" пройде в Парижі 19:22
Чернігівська влада не може "віддерти" портрети Сталіна і Леніна з водонапорної вежі 19:21
У Швеції більша половина населення відмовилася від авіаперевезень в знак захисту клімату 19:06
Бойко назвав ринок землі "дорогою до рабства" 19:02
Круз і Садовий. Фото: Facebook/Львівська міська рада
Садовий зустрів Тома Круза у Львові та вручив акторові подарунки 18:51
більше новин
Коломойський створює штучну монополію на ринку нафтопродуктів, - ЗМІ 16:28
МХП Косюка прогнозують успіх у Китаї, - Bloomberg 18:03
Бізнес попереджає владу про катастрофічні наслідки прийняття законопроекту №1210, - ЗМІ 10:28
До харківського аеропорту Ярославського прилетів мільйонний пасажир 12:34
Зниження граничних цін на електроенергію - це повернення до адміністративного управління, - Саква 09:09
більше новин
Зе, вам йолка: на Майдані збираються противники "формули Штайнмайєра" 22:25
Зеленський та Гончарук у НБУ. Фото: Василь Фурман/Facebook
Після несподіваного візиту Зеленського до Нацбанку гривня просіла на 35 копійок 16:29
Протест через формули Штайнмайера під ОПУ. Фото:
Лідер "Нацкорпуса" оголосив безстрокову акцію проти "формули Штайнмайєра" 23:08
Акція протесту проти
Під ОПУ збираються люди через підписання "формули Штайнмайєра", охорону посилюють 20:28
Ви нікого не штовхали, Юлю? - Зеленський пожартував про скандали Мендель з журналістами 20:53
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok