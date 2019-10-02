Звільненим морякам дали двокімнатні квартири в престижному районі Одеси

24 звільненим з полону українським морякам вручили сертифікати на нові двокімнатні квартири в Одесі, повідомляє "Громадське".

Квартири в житловому комплексі "Перлина 49" київського району Одеси придбав фонд Віктора Пінчука на прохання Президента Володимира Зеленського. Розташування квартир в комплексі й поверх визначили за допомогою символічної лотереї. Після неї моряки підписали документи і отримали ключі від нового житла.

Житло мали здати в експлуатацію до кінця 2019 року. Це другий за привабливістю район Одеси після центру, розташований на березі Чорного моря. Вартість двокімнатної квартири в комплексі стартує від 34,6 тис. євро (за курсом 27 гривень/євро).

Як повідомляли Українські Новини, адвокат заявив, що у всіх звільнених українців довічна заборона на в'їзд до Росії. Інший адвокат спростував заяву і заявив, що моряки можуть в'їжджати до РФ.

Тим часом Порошенко розповів у ДБР, як захопили українських моряків, а звільнених з російського полону моряків також допитало ДБР.