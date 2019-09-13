Освобожденных из российского плена моряков допрашивает ГБР

Государственное бюро расследований (ГБР) начало допрашивать 24 украинских моряков по делу о их захвате Россией возле Керченского пролива, после того, как всех 24 украинских моряков вернули в Украину.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал адвокат моряков Николай Полозов, передают Українськi Новини.

"В эти дни в Киеве следователи ГБР (Государственное бюро расследований) начали допрашивать недавно освобожденных украинских военных моряков по делу о "Керченском инциденте", - написал он.

Полозов также сообщил, что дело возбуждено по заявлению бывшего замглавы Администрации Президента Андрея Портнова.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский намерен дать квартиры в Одессе всем освобожденным морякам.

В частности, РФ освободила 24 украинских моряков ВМС, захваченных в плен 25 ноября 2018 года около Керченского пролива.

Ранее захваченные Россией украинские катера нашли спрятанными в глубине порта Керчи.

Также ранее Россия вернула Украине собаку с захваченного в Керченском проливе буксира.