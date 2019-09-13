Освобожденных из российского плена моряков допрашивает ГБР

Государственное бюро расследований (ГБР) начало допрашивать 24 украинских моряков по делу о их захвате Россией возле Керченского пролива, после того, как всех 24 украинских моряков вернули в Украину.\r\nОб этом на своей странице в социальной сети Facebook написал адвокат моряков Николай Полозов, передают Українськi Новини.\r\n"В эти дни в Киеве следователи ГБР (Государственное бюро расследований) начали допрашивать недавно освобожденных украинских военных моряков по делу о "Керченском инциденте", - написал он.\r\nПолозов также сообщил, что дело возбуждено по заявлению бывшего замглавы Администрации Президента Андрея Портнова.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский намерен дать квартиры в Одессе всем освобожденным морякам.\r\nВ частности, РФ освободила 24 украинских моряков ВМС, захваченных в плен 25 ноября 2018 года около Керченского пролива.\r\nРанее захваченные Россией украинские катера нашли спрятанными в глубине порта Керчи.\r\nТакже ранее Россия вернула Украине собаку с захваченного в Керченском проливе буксира.