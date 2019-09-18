Украинским морякам никто не запрещал въезжать в Россию, - Полозов

В ответ на мнение российского адвоката Дмитрия Динзе о "пожизненном" запрете на въезд в РФ всем освобожденным украинцам, российский адвокат моряков Николай Полозов опровергнул эту информацию на своей страничке в Facebook. \r\n\r\n\r\nИз-за большого количества публикаций с недостоверной информацией, Полозов решил официально опровергнуть слухи касаемо запрета въезда в РФ освобождённых 24 украинских военных моряков.\r\nОн отмечате, что в настоящее время украинские моряки остаются в статусе обвиняемых в уголовном деле, которое находится в производстве Следственного управления ФСБ России. Но адвокат утверждает, что никаких запретов на въезд в Российскую Федерацию в отношении 24 украинских военных моряков не выносилось.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, освобожденные из российских СИЗО и тюрем украинцы получат новые ID-паспорта в скором времени. Также Кабинет Министров выделил по 100 тыс. гривен 35 освобожденным из плена украинцам.\r\nРанее освобожденный политзаключенный, крымчанин Владимир Балух рассказал о жестоких пытках в российской тюрьме.