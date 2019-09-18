Украинским морякам никто не запрещал въезжать в Россию, - Полозов

Из-за большого количества публикаций с недостоверной информацией, Полозов решил официально опровергнуть слухи касаемо запрета въезда в РФ освобождённых 24 украинских военных моряков.

Он отмечате, что в настоящее время украинские моряки остаются в статусе обвиняемых в уголовном деле, которое находится в производстве Следственного управления ФСБ России. Но адвокат утверждает, что никаких запретов на въезд в Российскую Федерацию в отношении 24 украинских военных моряков не выносилось.