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18 сентября 2019, среда, 17:31 16
Внешняя политика 2019-09-18T17:32:55+03:00
Українські Новини
Украинским морякам никто не запрещал въезжать в Россию, - Полозов

Украинским морякам никто не запрещал въезжать в Россию, - Полозов

Освобожденные украинцы. Фото: ОПУ
Освобожденные украинцы. Фото: ОПУ

В ответ на мнение российского адвоката Дмитрия Динзе о "пожизненном" запрете на въезд в РФ всем освобожденным украинцам, российский адвокат моряков Николай Полозов опровергнул эту информацию на своей страничке в Facebook.  

Из-за большого количества публикаций с недостоверной информацией, Полозов решил официально опровергнуть слухи касаемо запрета въезда в РФ освобождённых 24 украинских военных моряков.

Он отмечате, что в настоящее время украинские моряки остаются в статусе обвиняемых в уголовном деле, которое находится в производстве Следственного управления ФСБ России. Но адвокат утверждает, что никаких запретов на въезд в Российскую Федерацию в отношении 24 украинских военных моряков не выносилось.

 

Как сообщали Українські Новини, освобожденные из российских СИЗО и тюрем украинцы получат новые ID-паспорта в скором времени. Также Кабинет Министров выделил по 100 тыс. гривен 35 освобожденным из плена украинцам.

Ранее освобожденный политзаключенный, крымчанин Владимир Балух рассказал о жестоких пытках в российской тюрьме. 

Больше новостей о: Политзаключенные Освобождение пленных Николай Полозов украинские моряки Въезд в Россию Дмитрий Динзе

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