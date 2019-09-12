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12 сентября 2019, четверг, 15:49 21
Президент 2019-09-12T15:59:26+03:00
Українські Новини
Зеленский намерен дать квартиры в Одессе всем освобожденным морякам

Зеленский намерен дать квартиры в Одессе всем освобожденным морякам

Освобожденные моряки и Зеленский. Фото: ОПУ
Освобожденные моряки и Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский намерен выдать 24 освобожденным украинским морякам квартиры в Одессе после того, как 7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате "35 на 35".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, в четверг Президент на парковом дворе Мариинского дворца встретился с освобожденными моряками, где подарил каждому президентские часы. На встрече моряки поблагодарили Президента за возвращение домой.

Зеленский подчеркнул, что операция по возвращению украинцев из плена была сверхсложной.

"Было очень сложно держать это в секрете, когда привлечено так много людей", - сказал он.

Также Президент поблагодарил родственников моряков за поддержку. Кроме того, некоторые из моряков пригласили Президента на свои свадьбы.

Как сообщали Українськi Новини, в Офисе Президента показали, как политзаключенные возвращались в Украину. Зеленский заявил, что второй этап обмена пленными подразумевает освобождение задержанных в России крымских татар.

Тем временем в плену у боевиков на Донбассе остаются 227 украинцев.

Больше новостей о: обмен пленными Президент Украины Освобождение украинских военнослужащих Владимир Зеленский украинские моряки

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