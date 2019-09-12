Зеленский намерен дать квартиры в Одессе всем освобожденным морякам

Президент Владимир Зеленский намерен выдать 24 освобожденным украинским морякам квартиры в Одессе после того, как 7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате "35 на 35".\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.\r\nСогласно сообщению, в четверг Президент на парковом дворе Мариинского дворца встретился с освобожденными моряками, где подарил каждому президентские часы. На встрече моряки поблагодарили Президента за возвращение домой.\r\nЗеленский подчеркнул, что операция по возвращению украинцев из плена была сверхсложной.\r\n"Было очень сложно держать это в секрете, когда привлечено так много людей", - сказал он.\r\nТакже Президент поблагодарил родственников моряков за поддержку. Кроме того, некоторые из моряков пригласили Президента на свои свадьбы.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Офисе Президента показали, как политзаключенные возвращались в Украину. Зеленский заявил, что второй этап обмена пленными подразумевает освобождение задержанных в России крымских татар.\r\nТем временем в плену у боевиков на Донбассе остаются 227 украинцев.