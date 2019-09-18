У всех освобожденных украинцев пожизненный запрет на въезд в Россию, - адвокат

Всем 35 украинцам, которых освободили из российского плена, Россия запретила въезд на свою территорию, сообщает "Громадське радио" со ссылкой на адвоката Дмитрия Динзе.\r\nДинзе назвал этот запрет "пожизненным". Ранее сообщалось о таком запрете для журналиста Романа Сущенко.\r\n"Я думаю, что запрет на въезд в Россию касается всех. Всех внесли в базу, это делается автоматически. На все счета накладываются аресты, всех этих людей отслеживают и контролируют", - сказал он.\r\nПо словам адвоката, это делается под лозунгом "безопасности Российской Федерации".\r\n"Кому-то об этом сказали, кому-то нет. Но мы не дураки, мы прекрасно понимаем, что по этим людям - пожизненный запрет на въезд. Не на какие-то 20 лет, а пожизненно", - отметил Динзе.\r\nКак сообщали Українські Новини, Балух рассказал о жестоких пытках в российской тюрьме. Также освобожденного журналиста Сущенко пыталась завербовать ФСБ России.\r\nТем временем Сенцов призвал сражаться за россиян, которые борются против режима Путина, а освобожденный Карпюк сказал, что поехал в Россию устраивать встречу Путина и Яроша.