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18 сентября 2019, среда, 08:39 63
Внешняя политика 2019-09-18T08:52:04+03:00
Українські Новини
У всех освобожденных украинцев пожизненный запрет на въезд в Россию, - адвокат

У всех освобожденных украинцев пожизненный запрет на въезд в Россию, - адвокат

Возвращение освобожденных украинцев. Фото: ОПУ
Возвращение освобожденных украинцев. Фото: ОПУ

Всем 35 украинцам, которых освободили из российского плена, Россия запретила въезд на свою территорию, сообщает "Громадське радио" со ссылкой на адвоката Дмитрия Динзе.

Динзе назвал этот запрет "пожизненным". Ранее сообщалось о таком запрете для журналиста Романа Сущенко.

"Я думаю, что запрет на въезд в Россию касается всех. Всех внесли в базу, это делается автоматически. На все счета накладываются аресты, всех этих людей отслеживают и контролируют", - сказал он.

По словам адвоката, это делается под лозунгом "безопасности Российской Федерации".

"Кому-то об этом сказали, кому-то нет. Но мы не дураки, мы прекрасно понимаем, что по этим людям - пожизненный запрет на въезд. Не на какие-то 20 лет, а пожизненно", - отметил Динзе.

Как сообщали Українські Новини, Балух рассказал о жестоких пытках в российской тюрьме. Также освобожденного журналиста Сущенко пыталась завербовать ФСБ России.

Тем временем Сенцов призвал сражаться за россиян, которые борются против режима Путина, а освобожденный Карпюк сказал, что поехал в Россию устраивать встречу Путина и Яроша.

Больше новостей о: Политзаключенные Освобождение пленных украинские моряки Въезд в Россию Освобождение политзаключенных Дмитрий Динзе

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