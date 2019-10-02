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02 жовтня 2019, середа, 13:35 8 Карта
Суспільство 2019-10-02T15:30:03+03:00
Українські Новини
Літня спека повертається: у четвер в Україні буде до +26

Літня спека повертається: у четвер в Україні буде до +26

У четвер, 3 жовтня в Києві мінлива хмарність, без опадів, тільки ввечері місцями короткочасний дощ із грозою, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 градусів, вдень +21...+23 градуси. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно, дощі, на Закарпатті та в Карпатах суттєві дощі, вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +14...+19 градусів, у Волинській і Львівській областях +11...+13 градусів. У Карпатах істотний дощ, температура вночі і вдень +11...+13 градусів. У Моршині дощ, температура вночі і вдень +11...+13 градусів. У Трускавці дощ, температура вночі і вдень +11...+13 градусів. У Сваляві дощ, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +12...+14 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, тільки в Житомирській і Київській областях вдень місцями короткочасний дощ із грозою, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +19...+25 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, тільки у Вінницькій і Черкаській областях короткочасний дощ із грозою, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, вдень +19...+25 градусів.

На сході України малохмарно, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +18...+24 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+16 градусів, вдень +21...+26 градусів. У Криму малохмарно, без опадів, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +21...+26 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +12...+14 градусів, вдень +22...+24 градуси.

Як повідомляли Українські Новини, на Україні очікуються заморозки до -5 і атмосферний фронт із зливами - синоптик розповіла, коли потеплішає. Раніше Держнс попередило про небезпечні морозах, які охоплять вночі більшість областей України.

Тим часом у Європі прогнозують найсильніші морози за останні 30 років. Також в Україну йде атмосферний фронт і літнє тепло.

Також синоптики дали прогноз погоди на весь жовтень.

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