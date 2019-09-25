Заморозки до -5 и атмосферный фронт с ливнями: синоптик рассказала, когда потеплеет

После теплого начала осени синоптики наконец огласили вердикт, что метеорологическое лето закончилось. По информации центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского метеорологическое лето в Киеве, которое началось 13 мая, завершилось 17-го сентября и в целом продолжалось 127 дней, то есть более четырех месяцев.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

По ловам синоптика, в среду, 25 сентября в большинстве областей Украины еще удержится сухая погода, однако в западные области придет атмосферный фронт, который принесет дожди.

"Эти дожди вечером достигнут Винницкой и Житомирской области", - предупредила Диденко.

Температура воздуха: ближайшей ночью заморозки ожидаются на севере и востоке Украины, на остальной территории + 4 + 9 градусов, на юге до 13 градусов. Днем в среду ожидается + 14 + 18 градусов, на северо-востоке + 10 + 14 градусов, на юге и местами на Западе + 15 + 22 градуса.

А согласно прогнозу Укргидрометцентра, заморозки до -5 ночью будут в ночь на среду почти по всей Украине.

Прогноз погоды. Карта со страницы Facebook Наталки Диденко

В Киеве в среду еще будет сухо, без осадков. Ближайшей ночью + 3 + 5 градусов, в окрестностях города местами заморозки 0-2 градуса, завтра днем ​​около +15 градусов.

А вот в четверг, 26 сентября, по словам синоптика, в Киеве научнутся дожди и похолодает днем ​​до +12 градусов.

Однако это похолодание не будет долгим и уже в выходные, по словам Диденко, придет потеплеение.

Как сообщали Українські Новини, в Украину возвращалось летнее тепло. Тем временем в Европе прогнозируют самые сильные морозы за последние 30 лет. А в Украину безвозратно приходит холодная осень с дождями и заморозками.