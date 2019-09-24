подписаться на рассылку
24.1 24.45
26.35 26.9
˟
24 сентября 2019, вторник, 19:17 734 Карта
Силовые структуры 2019-09-24T19:32:41+03:00
Українські Новини
Опасные морозы охватят ночью большинство областей Украины, - ГосЧС

Опасные морозы охватят ночью большинство областей Украины, - ГосЧС

Осенние морозы. Фото: pixabay
Осенние морозы. Фото: pixabay

Государственная служба по чревычайным ситуациям Украины (ГосЧС) предупреждает о сильных заморозках второго уровня опасности (оранжевого) в большинстве областей Украины. Морозы будут доходить до -5 градусов.

Об этом говорится в сообщении ГосЧС, передают Українські Новини.

"По данным Укргидрометцентра, ночью 25 сентября во Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях заморозки в воздухе 0...-3 градуса, в Житомирской, Киевской, Донецкой областях заморозки на почве 0...-5 градусов", - сказано в сообщении.

Согласно ему, ночью в среду также ожидаются морозы II уровня опасности (оранжевого) в северных и восточных областях - Волынской, Ровенской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской. 

Кроме того, по Киеву ночью 25 сентября сильные заморозки также второго уровня опасности 0...-2 градуса. Спасатели предупредили, что в ночь на четверг, 26 сентября, заморозки на поверхности почвы 0...-3 градуса продержатся в восточных областях - Днепропетровской и Запорожской.

Карта: УкргидрометцентрКарта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, синоптик предупредила о похолодании. Тем временем в Европе прогнозируют самые сильные морозы за последние 30 лет.

Больше новостей о: Погода ГосЧС Прогноз погоды Ухудшение погоды ГосЧС Украины погода в Украине

Архив
Новости
И.о. главы "Укравтодора" Новак подал в отставку 19:36
Пытаясь угодить власти, Нацсовет превратился в ресурс борьбы с независимыми СМИ, - Медведчук 19:23
Опасные морозы охватят ночью большинство областей Украины, - ГосЧС 19:17 Карта
СБУ пока не нашла террористов среди причастных к телеканалам "112" и NewsOne 19:12
После просьбы Зеленского "сливать" коррупционеров в НАБУ стали звонить в восемь раз чаще 18:40
больше новостей
Страшная катастрофа Boeing: в смерти всех пассажиров в Индонезии виноват пилот и проектирование 16:49
Опасные заморозки воздуха и почвы надвигаются в Украину, - ГосЧС 19:52 Карта
ГУР Минобороны Украины. Фото: qha.com.ua
Муж бухгалтера "Квартала" после необьяснимого карьерного роста возглавил стратегическую разведку, - журналист 16:51
На петербуржском кладбище повесили портреты Путина, Медведева и Пескова 16:41
Суд арестовал имущество экс-председателя НКРЭКУ Вовка 12:31
больше новостей
У Авакова затруднились сосчитать, сколько наградного оружия было роздано в этом году 07:05
ГУР Минобороны Украины. Фото: qha.com.ua
Муж бухгалтера "Квартала" после необьяснимого карьерного роста возглавил стратегическую разведку, - журналист 16:51
Суд арестовал имущество экс-председателя НКРЭКУ Вовка 12:31
Телеканал 112 Украина Фото: 112.ua
Нет оснований: СНБО решил не вводить санкции против телеканалов 112 и NewsOne 08:00 Документ
Преград больше нет: в сентябре арест Пашинского и представление в Раду на Порошенко, - Портнов 20:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok