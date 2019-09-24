Опасные морозы охватят ночью большинство областей Украины, - ГосЧС

Государственная служба по чревычайным ситуациям Украины (ГосЧС) предупреждает о сильных заморозках второго уровня опасности (оранжевого) в большинстве областей Украины. Морозы будут доходить до -5 градусов.

Об этом говорится в сообщении ГосЧС, передают Українські Новини.

"По данным Укргидрометцентра, ночью 25 сентября во Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях заморозки в воздухе 0...-3 градуса, в Житомирской, Киевской, Донецкой областях заморозки на почве 0...-5 градусов", - сказано в сообщении.

Согласно ему, ночью в среду также ожидаются морозы II уровня опасности (оранжевого) в северных и восточных областях - Волынской, Ровенской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской.

Кроме того, по Киеву ночью 25 сентября сильные заморозки также второго уровня опасности 0...-2 градуса. Спасатели предупредили, что в ночь на четверг, 26 сентября, заморозки на поверхности почвы 0...-3 градуса продержатся в восточных областях - Днепропетровской и Запорожской.

Карта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, синоптик предупредила о похолодании. Тем временем в Европе прогнозируют самые сильные морозы за последние 30 лет.