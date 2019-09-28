В Украину идет атмосферный фронт и летнее тепло: синоптик дала прогноз на последние выходные сентября

После резкого осеннего похолодания и заморозков в Украину на выходных придет потепление. В некоторых областях температура воздуха прогреется до летней.\r\nОб этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.\r\nПо словам синоптика, в субботу и воскресенье, согласно прогностическим моделями, ожидается ощутимое потепление, днем 28 сентября до + 15 + 20 градусов, а в воскресенье 29 сентября до + 18 + 24 градусов.\r\nВ то же время, на севере температура воздуха будет на 2-4 градуса ниже. "Но учитывайте облачность и туманы, которые ожидаются, дожди", - предупредила синоптик.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ субботу осадки, по словам Диденко, наиболее вероятны у западных областях , на остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.В воскресенье атмосферный фронт протянет дожди практически всеми областями, в течение дня дожди пройдут от Запада к Востоку. И побывают на Севере. Юге и в центре.\r\nПрогноз погоды. Карта со страницы Facebook Наталки Диденко \r\nВ Украине будет преобладать влажная погода, но с прояснениями. Местами возможет туман.\r\nВ Киеве 28-го сентября осадков не ожидается, температура около 17 градусов.В воскресенье 29 сентября в столице пройдут дожди, но будет еще теплее, до +19 градусов. "Словом, дожди, туманы, солнце и сравнительно высокие градусы - все в одном кувшине ближайшие выходные", - написала синоптик.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nПошли первые осенние туманы, которые нагоняют элегические мысли, будят грустное настроение и портят время прогноз температуры воздуха.Элегические мысли побуждают к эффектным Селфи на фоне желтых листьев, грустные мысли заводят в тотально серые последнее время ноябрь и декабрь, а вот туманы явно снижают положительную статистику прогноза температуры воздуха.\r\nКак сообщали Українські Новини, по Украине ожидаются заморозки до -5 и атмосферный фронт с ливнями - синоптик рассказала, когда потеплеет. Ранее ГосЧС предупредило об опасных морозах, которые охватят ночью большинство областей Украины.\r\nТем временем в Европе прогнозируют самые сильные морозы за последние 30 лет.