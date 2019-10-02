Три партії вимагають від Зеленського пояснити "формулу Штанмайєра" в Раді

Фракції "Європейська солідарність", "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" і "Голос" у Верховній Раді закликають Президента Володимира Зеленського пояснити на засіданні парламенту "формулу Штанмайєра", погоджену 1 жовтня в Мінську.

Про це Українським Новинам депутат від "Євросолідарності" Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"Будемо наполягати на тому, щоб пан Зеленський прийшов і відповів на питання суспільства тут, у парламенті, відкрито і надав детальне пояснення всім народним депутатам про те, що реально відбувається і чи це дійсно перший крок до капітуляції України", - сказала вона.

Депутат зазначила, що "Євросолідарність" не організовує акцію протесту на Майдані Незалежності, однак додала, що в середу її учасники мають намір зібратися на Майдані в 19:00 в разі, якщо Президент не дасть пояснення про застосування цієї "формули".

"Якщо не будуть дані відповіді, якщо люди не будуть знати що відбувається, то акції протесту продовжаться", - заявила парламентарій.

Як повідомляли Українські Новини, в Берліні в "формулі Штайнмайера" побачили прогрес на шляху до миру. У свою чергу у Росії також позитивно оцінили так звану "формулу Штайнмайєра", а в "ДНР" погодження "формули Штайнмайєра" назвали "серйозною дипломатичною перемогою".