"Укроборонпром" домовився про проведення аудиту

Державний концерн "Укроборонпром" підписав контракт з компанією "Бейкер Тіллі Україна" (Київ) на проведення аудиту.\r\nПро це в своєму мікроблозі Twitter написав генеральний директор "Укроборонпрому" Айварас Абромавічус, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з повідомленням, "Укроборонпром" підписав контракт з "Бейкер Тіллі Україна" на проведення аудиту консолідованої звітності за 2018-2019 роках.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, компанія "Бейкер Тіллі Україна" виграла тендер на проведення аудиту державного концерну "Укроборонпром" за 29,336 млн гривень. Строк поставки послуги - до 10 квітня 2021 року.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n19 червня Кабінет Міністрів повторно виділив гроші на аудит державного концерну "Укроборонпром", збільшивши суму 32 млн гривень до 32,5 млн.\r\n16 березня колишній президент Петро Порошенко доручив Кабінету Міністрів провести публічний аудит "Укроборонпрому". Рішення про виділення 32 млн гривень на фінансовий аудит "Укроборонпрому" Кабмін прийняв 22 травня.\r\nТим часом більше всіх заборгували з виплати зарплати в Києві на підприємствах "Укроборонпром".\r\n30 серпня Президент Володимир Зеленський призначив генеральним директором державного концерну "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n