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02 жовтня 2019, середа, 10:21 12
Силові структури 2019-10-02T11:30:03+03:00
Українські Новини
"Укроборонпром" домовився про проведення аудиту

"Укроборонпром" домовився про проведення аудиту

Державний концерн "Укроборонпром" підписав контракт з компанією "Бейкер Тіллі Україна" (Київ) на проведення аудиту.

Про це в своєму мікроблозі Twitter написав генеральний директор "Укроборонпрому" Айварас Абромавічус, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, "Укроборонпром" підписав контракт з "Бейкер Тіллі Україна" на проведення аудиту консолідованої звітності за 2018-2019 роках.

Як повідомляли Українські Новини, компанія "Бейкер Тіллі Україна" виграла тендер на проведення аудиту державного концерну "Укроборонпром" за 29,336 млн гривень. Строк поставки послуги - до 10 квітня 2021 року.

19 червня Кабінет Міністрів повторно виділив гроші на аудит державного концерну "Укроборонпром", збільшивши суму 32 млн гривень до 32,5 млн.

16 березня колишній президент Петро Порошенко доручив Кабінету Міністрів провести публічний аудит "Укроборонпрому". Рішення про виділення 32 млн гривень на фінансовий аудит "Укроборонпрому" Кабмін прийняв 22 травня.

Тим часом більше всіх заборгували з виплати зарплати в Києві на підприємствах "Укроборонпром".

30 серпня Президент Володимир Зеленський призначив генеральним директором державного концерну "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса.

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