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19 июня 2019, среда, 14:34 25
Кабмин 2019-06-19T14:38:14+03:00
Українські Новини
Кабмин увеличил сумму на аудит "Укроборонпрома"

Кабмин увеличил сумму на аудит "Укроборонпрома"

"Укроборонпром".

Кабинет Министров повторно выделил деньги на аудит государственного концерна "Укроборонпром", который до сих пор не начался, увеличив сумму с 32 млн гривен до 32,5 млн.

Об этом в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, передают Українськi Новини.

"Мы вынуждены были вносить изменения в решение об аудите "Укроборонпрома".

Мы скорректировали цифру до 32,5 млн и сейчас мы его (решение) окончательно утверждаем, я его подпишу. Аудиту международному финансовому "Укроборонпрома" быть", - сказал Гройсман.

Он добавил, что решение об аудите концерна продвигается сложно.

Как сообщали Українськi Новини, 16 марта бывший президент Петр Порошенко поручил Кабинету Министров провести публичный аудит "Укроборонпрома". Решение о выделении 32 млн гривен на финансовый аудит "Укроборонпрома" Кабмин принял 22 мая.

Тем временем "Укроборонпром" работает без контроля над финансами уже несколько месяцев.

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