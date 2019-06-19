Кабмин увеличил сумму на аудит "Укроборонпрома"

Кабинет Министров повторно выделил деньги на аудит государственного концерна "Укроборонпром", который до сих пор не начался, увеличив сумму с 32 млн гривен до 32,5 млн.

Об этом в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, передают Українськi Новини.

"Мы вынуждены были вносить изменения в решение об аудите "Укроборонпрома".

Мы скорректировали цифру до 32,5 млн и сейчас мы его (решение) окончательно утверждаем, я его подпишу. Аудиту международному финансовому "Укроборонпрома" быть", - сказал Гройсман.

Он добавил, что решение об аудите концерна продвигается сложно.

Как сообщали Українськi Новини, 16 марта бывший президент Петр Порошенко поручил Кабинету Министров провести публичный аудит "Укроборонпрома". Решение о выделении 32 млн гривен на финансовый аудит "Укроборонпрома" Кабмин принял 22 мая.

Тем временем "Укроборонпром" работает без контроля над финансами уже несколько месяцев.