На аудит "Укроборонпрома" выделили 32 млн гривен

Кабинет Министров выделил 32 млн гривен на финансовый аудит государственного концерна "Укроборонпром".\r\nОб этом в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, передают Українськi Новини.\r\n"Мы выделяем 32 млн гривен на возвратной основе для "Укроборонпрома", для того чтобы "Укроборонпром" начал финансовый аудит своей деятельности", - сказал он.\r\nПремьер добавил, что Кабмин также решил подать в Верховную Раду законопроект относительно прозрачной работы госконцерна.\r\nКак сообщали Українськi Новини, аудит на "Укрзализныци" выявил хищения в 50,9 млн гривен.\r\nТакже результаты аудита "Нефтегаза" переданы в ГПУ: обнаружены нарушения.