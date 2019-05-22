На аудит "Укроборонпрома" выделили 32 млн гривен

Кабинет Министров выделил 32 млн гривен на финансовый аудит государственного концерна "Укроборонпром".

Об этом в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, передают Українськi Новини.

"Мы выделяем 32 млн гривен на возвратной основе для "Укроборонпрома", для того чтобы "Укроборонпром" начал финансовый аудит своей деятельности", - сказал он.

Премьер добавил, что Кабмин также решил подать в Верховную Раду законопроект относительно прозрачной работы госконцерна.

Как сообщали Українськi Новини, аудит на "Укрзализныци" выявил хищения в 50,9 млн гривен.

Также результаты аудита "Нефтегаза" переданы в ГПУ: обнаружены нарушения.