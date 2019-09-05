Аудит "Укроборонпрома" обойдется в 29,3 млн гривен

Компания "Бейкер Тилли Украина" (Киев) выиграла тендер на проведение аудита государственного концерна "Укроборонпром" за 29,336 млн гривен, который должен был начаться еще в апреле.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Предметом закупки являются услуги независимого аудита Государственного концерна "Укроборонпром" и его предприятий с привлечением международных экспертов.

Срок поставки услуги - до 10 апреля 2021 года.

В торгах также участвовала компания "Эрнст энд Янг аудиторские услуги", которая предложила на торгах самую низкую цену в 32,5 млн гривен.

Согласно данным государственного реестра юридических лиц, руководителем компании-победителя является Александр Почкун, а ее конечными бенефициарами Александр Почкун и Сергей Кесарев.

Как сообщали Українськi Новини, 19 июня Кабинет Министров повторно выделил деньги на аудит государственного концерна "Укроборонпром", который до сих пор не начался, увеличив сумму с 32 млн гривен до 32,5 млн.

Тем временем Зеленский назначил гендиректором "Укроборонпрома" Абромавичуса.