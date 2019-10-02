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02 жовтня 2019, середа, 00:01 8
Зовнішня політика 2019-10-02T01:15:02+03:00
Українські Новини
У Росії раді погодженню "формули Штайнмайєра"

У Росії раді погодженню "формули Штайнмайєра"

Росія позитивно оцінює офіційне погодження так званої "формули Штайнмайєра" або порядку набрання чинності закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей (закон про особливий статус Донбасу).

Про це написала офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Позитивно оцінюємо узгодження сьогодні Контактною групою в Мінську механізму запровадження особливого статусу Донбасу і розведення сил і засобів в Петровському і Золотому. Сподіваємося, це створить відповідну атмосферу для подальшої реалізації Мінських домовленостей", - написала вона.

Як повідомляли Українські Новини, в Берліні в узгодженні "формули Штайнмайєра" побачили прогрес на шляху до миру.

Тим часом у Києві проходить мітинг на Майдані Незалежності проти узгодження Україною "формули Штайнмайєра", а також акція протесту проходить на вулиці Банковій, біля Офісу Президента. У свою чергу лідер політичної партії "Національний корпус" (раніше - "Азов"), позафракційний депутат Верховної Ради Андрій Білецький оголосив безстрокову акцію проти узгодження Україною "формули Штайнмайєра".

 

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