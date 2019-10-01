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01 жовтня 2019, вівторок, 13:27 36
Верховна Рада і партії 2019-10-01T13:31:00+03:00
Українські Новини
Разумков більше не хоче бути головою "Слуга народу"

Разумков більше не хоче бути головою "Слуга народу"

Дмитро Разумков. Фото: informator.news
Дмитро Разумков. Фото: informator.news

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков має намір скласти повноваження голови політичної партії "Слуга народу".

Про це він повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Справді, ми про це говорили й раніше, що не дуже коректно, коли голова Верховної Ради є й головою партії. Я думаю, що будуть зміни в керівництві партії", - сказав Разумков.

Спікер зазначив, що сам ініціював це питання.

Партія має намір провести з'їзд до кінця листопада.

"Слуга народу" також розгляне питання зміни статуту, структури, керівництва та підготовки до місцевих виборів.

Як повідомляли Українські новини, 29 серпня Рада обрала головою парламенту Дмитра Разумкова.

А потім Разумков вперше зупинив голосування, коли побачив, що депутати його провалять.

Також повідомлялося, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков не має наміру ініціювати закриття парламенту для ЗМІ.

Рані обраний депутатом Верховної Ради лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков переписав бізнес на дружину.

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