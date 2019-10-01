Разумков більше не хоче бути головою "Слуга народу"

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков має намір скласти повноваження голови політичної партії "Слуга народу".\r\nПро це він повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.\r\n"Справді, ми про це говорили й раніше, що не дуже коректно, коли голова Верховної Ради є й головою партії. Я думаю, що будуть зміни в керівництві партії", - сказав Разумков.\r\nСпікер зазначив, що сам ініціював це питання.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПартія має намір провести з'їзд до кінця листопада.\r\n"Слуга народу" також розгляне питання зміни статуту, структури, керівництва та підготовки до місцевих виборів.\r\nЯк повідомляли Українські новини, 29 серпня Рада обрала головою парламенту Дмитра Разумкова.\r\nА потім Разумков вперше зупинив голосування, коли побачив, що депутати його провалять.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТакож повідомлялося, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков не має наміру ініціювати закриття парламенту для ЗМІ.\r\nРані обраний депутатом Верховної Ради лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков переписав бізнес на дружину.