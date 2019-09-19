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19 сентября 2019, четверг, 19:35 364
Верховная Рада и партии 2019-09-19T20:15:21+03:00
Українські Новини
Разумков впервые остановил голосование, когда увидел, что депутаты его провалят

Разумков впервые остановил голосование, когда увидел, что депутаты его провалят

Дмитрий Разумков. Скриншот трансляции
Дмитрий Разумков. Скриншот трансляции "Рада"

Впервые в работе Верховной Рады 9 созыва спикер Дмитрий Разумков остановил голосование, когда увидел, что предложенный им к одобрению законопроект не набирает нужного количества голосов.

Инцидент произошел в 17:55 19 сентября во время голосования во втором чтении проекта Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства (№ 1009), пишет "Страна".

Разумков сначала несколько раз повторил, что просит поддержать проект закона. Это вызвало возмущение депутатов. А затем председатель ВР и вовсе остановил голосование, поняв, что голосов за изменения в Уголовный кодекс не хватает.

Спикер заявил, что голосование было остановлено до появления результатов на табло.

"Я остановил голосование до того, как окончился отсчет", - сказал Разумков.

Однако из видеозаписи ясно, что голосование прошло: табло показало результаты. Согласно данным на табло, за проект отдали голоса всего 196 депутатов.

Проваленный законопроект в числе прочего разрешает проводить все следственные действия в отношении депутатов, включая задержание, прослушку и обыски.

Как сообщали Українські Новини, народный депутат от "Слуги народа" Елена Копанчук призналась в "кнопкодавстве" и публично извинилась за него.


Также депутат-мажоритарщик от "Слуги народа" Сергей Литвиненко кнопкодавил за Александра Скичко.

После чего кнопкодавов от "Слуги народа" предупредили о необходимости соблюдения закона.

Больше новостей о: кнопкодавство Слуга народа Дмитрий Разумков

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