Разумков впервые остановил голосование, когда увидел, что депутаты его провалят

Впервые в работе Верховной Рады 9 созыва спикер Дмитрий Разумков остановил голосование, когда увидел, что предложенный им к одобрению законопроект не набирает нужного количества голосов.

Инцидент произошел в 17:55 19 сентября во время голосования во втором чтении проекта Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства (№ 1009), пишет "Страна".

Разумков сначала несколько раз повторил, что просит поддержать проект закона. Это вызвало возмущение депутатов. А затем председатель ВР и вовсе остановил голосование, поняв, что голосов за изменения в Уголовный кодекс не хватает.

Спикер заявил, что голосование было остановлено до появления результатов на табло.

"Я остановил голосование до того, как окончился отсчет", - сказал Разумков.

Однако из видеозаписи ясно, что голосование прошло: табло показало результаты. Согласно данным на табло, за проект отдали голоса всего 196 депутатов.

Проваленный законопроект в числе прочего разрешает проводить все следственные действия в отношении депутатов, включая задержание, прослушку и обыски.

Как сообщали Українські Новини, народный депутат от "Слуги народа" Елена Копанчук призналась в "кнопкодавстве" и публично извинилась за него.



Также депутат-мажоритарщик от "Слуги народа" Сергей Литвиненко кнопкодавил за Александра Скичко.

После чего кнопкодавов от "Слуги народа" предупредили о необходимости соблюдения закона.