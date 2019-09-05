Спикер Разумков не намерен закрывать Раду для СМИ

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не намерен инициировать закрытие парламента для СМИ.\r\nОб этом он сообщил в эфире телеканала "1+1", передают Українськi Новини.\r\n"У журналистов есть доступ к Верховной Раде. Есть и будет оставаться таким. У журналистов есть такая возможность общаться с народными депутатами", - сказал Разумков.\r\nСпикер не видит причин для проведения заседаний в закрытом режиме и отметил, что ни одна фракция не имеет таких намерений.\r\nПредседатель Рады не намерен ослаблять охранный режим в связи с продолжающимся конфликтом на Донбассе.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 2 сентября Кабмин решил проводить заседания в закрытом для СМИ режиме.\r\nРанее премьер-министр Украины Гончарук заявил, что переформатирует заседания правительства, чтобы это не было шоу "за стеклом".