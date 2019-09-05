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05 сентября 2019, четверг, 23:40 21
Верховная Рада и партии 2019-09-05T23:45:01+03:00
Українські Новини
Спикер Разумков не намерен закрывать Раду для СМИ

Спикер Разумков не намерен закрывать Раду для СМИ

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не намерен инициировать закрытие парламента для СМИ.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "1+1", передают Українськi Новини.

"У журналистов есть доступ к Верховной Раде. Есть и будет оставаться таким. У журналистов есть такая возможность общаться с народными депутатами", - сказал Разумков.

Спикер не видит причин для проведения заседаний в закрытом режиме и отметил, что ни одна фракция не имеет таких намерений.

Председатель Рады не намерен ослаблять охранный режим в связи с продолжающимся конфликтом на Донбассе.

Как сообщали Українськi Новини, 2 сентября Кабмин решил проводить заседания в закрытом для СМИ режиме.

Ранее премьер-министр Украины Гончарук заявил, что переформатирует заседания правительства, чтобы это не было шоу "за стеклом".

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