Спикер Разумков не намерен закрывать Раду для СМИ

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не намерен инициировать закрытие парламента для СМИ.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "1+1", передают Українськi Новини.

"У журналистов есть доступ к Верховной Раде. Есть и будет оставаться таким. У журналистов есть такая возможность общаться с народными депутатами", - сказал Разумков.

Спикер не видит причин для проведения заседаний в закрытом режиме и отметил, что ни одна фракция не имеет таких намерений.

Председатель Рады не намерен ослаблять охранный режим в связи с продолжающимся конфликтом на Донбассе.

Как сообщали Українськi Новини, 2 сентября Кабмин решил проводить заседания в закрытом для СМИ режиме.

Ранее премьер-министр Украины Гончарук заявил, что переформатирует заседания правительства, чтобы это не было шоу "за стеклом".