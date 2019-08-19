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19 августа 2019, понедельник, 12:12 1306
Верховная Рада и партии 2019-08-19T12:12:16+03:00
Українські Новини
Разумков переписал бизнес на жену

Разумков переписал бизнес на жену

Дмитрий Разумков. Фото: informator.news
Дмитрий Разумков. Фото: informator.news

Избранный депутатом Верховной Рады лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, который не дал Вадиму Рабиновичу говорить в парламенте на русском языке, переписал бизнес на жену.

Об этом он сообщил в интервью интернет-изданию "nv.ua", передают Українськi Новини.

"И переписал на жену (бизнес), но могу говорить об этом спокойно, потому что она и была одним из партнеров в нашем консалтинговом бизнесе, и сенсации здесь не будет", - сказал Разумков.

Политик добавил, что имеет сбережения на время исполнения полномочий депутата за счет бизнеса.

Как сообщали Українськi Новини, 3 августа "Слуга народа" заявила о намерениях выдвинуть кандидатуру своего лидера Дмитрия Разумкова на должность председателя Рады, а представителя Президента Владимира Зеленского в парламенте Руслана Стефанчука - на должность первого заместителя председателя Рады.

Ранее в "Слуге народа" открестились от крымского бизнеса Борзовой, прошедшей в Раду.

Также дочь руководителя "Лиги смеха" и жена главы ГУД с бизнесом в Крыму победила в 14 округе в Винницкой области.

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