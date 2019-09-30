Кабмін має намір "заганяти" українців на культурні заходи

Кабінет Міністрів має намір збільшити кількість відвідують культурні заходи людей вдвічі за 5 років, в той час, як на культуру хочуть виділити 8,6 млрд гривень з бюджету в наступному році

Про це сказано у програмі діяльності уряду, передають Українські Новини.

Так, збільшення відвідувачів культурних заходів планується за рахунок збільшення кількості місць проведення суспільного діалогу, підвищення якості надання культурних послуг, а також підвищення прозорості та ефективності системи. Зокрема, планується будівництво Музею сучасного мистецтва, завершення проектів будівництва Музею і Меморіалу Небесної сотні, 2-ї черги музею Голодомору, а також державна підтримка створення культурно-соціальної інфраструктури у громадах.

Також планується введення держпідтримки проектів, програм, відкриття держустанов культури для альтернативних проектів і заходів, а також запуск закупівель предметів культури до Музейного фонду.

Крім цього, Кабмін має намір залучити ресурси на розвиток пам'ятників через механізм державно-приватного партнерства управління об'єктами, створити і наповнити національний реєстр даних про об'єкти культурної спадщини, ввести єдиний електронний квиток для всіх художніх і культурних установ, посилити відповідальність за халатне ставлення до національної спадщини, створити умови для легального ринку творів мистецтва через закони про арт-ринку і переміщенні культурних цінностей.

Очікується, що це сприятиме підвищенню частки культурного, креативного продукту, спорту і туризму до 12-14% ВВП. Під культурними заходами мається на увазі візуальне мистецтво, театри, книжкові фестивалі, музейні проекти, музика, виставкові проекти і т.д.

Як повідомляли Українські Новини, Рада зобов'язала проводити культурно-мистецькі та видовищні заходи українською мовою. Тим часом Гончарук планує підвищувати народжуваність і створити мільйон робочих місць.