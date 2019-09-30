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30 вересня 2019, понеділок, 16:20 16
Кабмін 2019-09-30T17:00:02+03:00
Українські Новини
Кабмін має намір "заганяти" українців на культурні заходи

Кабмін має намір "заганяти" українців на культурні заходи

Кабмін.
Кабмін.

Кабінет Міністрів має намір збільшити кількість відвідують культурні заходи людей вдвічі за 5 років, в той час, як на культуру хочуть виділити 8,6 млрд гривень з бюджету в наступному році.

Про це сказано у програмі діяльності уряду, передають Українські Новини.

Так, збільшення відвідувачів культурних заходів планується за рахунок збільшення кількості місць проведення суспільного діалогу, підвищення якості надання культурних послуг, а також підвищення прозорості та ефективності системи. Зокрема, планується будівництво Музею сучасного мистецтва, завершення проектів будівництва Музею і Меморіалу Небесної сотні, 2-ї черги музею Голодомору, а також державна підтримка створення культурно-соціальної інфраструктури у громадах.

Також планується введення держпідтримки проектів, програм, відкриття держустанов культури для альтернативних проектів і заходів, а також запуск закупівель предметів культури до Музейного фонду.

Крім цього, Кабмін має намір залучити ресурси на розвиток пам'ятників через механізм державно-приватного партнерства управління об'єктами, створити і наповнити національний реєстр даних про об'єкти культурної спадщини, ввести єдиний електронний квиток для всіх художніх і культурних установ, посилити відповідальність за халатне ставлення до національної спадщини, створити умови для легального ринку творів мистецтва через закони про арт-ринку і переміщенні культурних цінностей.

Очікується, що це сприятиме підвищенню частки культурного, креативного продукту, спорту і туризму до 12-14% ВВП. Під культурними заходами мається на увазі візуальне мистецтво, театри, книжкові фестивалі, музейні проекти, музика, виставкові проекти і т.д.

Як повідомляли Українські Новини, Рада зобов'язала проводити культурно-мистецькі та видовищні заходи українською мовою. Тим часом Гончарук планує підвищувати народжуваність і створити мільйон робочих місць.

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