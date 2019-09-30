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30 сентября 2019, понедельник, 12:52 661
Кабмин 2019-09-30T13:03:00+03:00
Українські Новини
Гончарук планирует повышать рождаемость и создать миллион рабочих мест

Гончарук планирует повышать рождаемость и создать миллион рабочих мест

Алексей Гончарук. Скриншот: трансляция YES
Алексей Гончарук. Скриншот: трансляция YES

Премьер-министр Алексей Гончарук, который недавно назвал главный приоритет правительства, отмечает, что для роста экономики на 40% через 5 лет необходимо в течение того же периода привлечь 50 млрд долларов инвестиций.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українські Новини.

"Для этого необходимо привлечь 50 млрд долларов за 5 лет", - сказал премьер.

При этом он отметил, что целью правительства также является создание 1 млн рабочих мест, а также повышение рождаемости населения.

Тем временем экс-первый замминистра финансов Игорь Уманский, который входит в список потенциальных претендентов на пост главы правительства и Национального банка, считает реальным увеличение роста валового внутреннего продукта (ВВП) до 7% в ближайшие годы.

В апреле-июне 2019 года реальный ВВП по оперативным данным увеличился на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года до 927,773 млрд гривен (в фактических ценах). В апреле 2018 года Кабинет Министров утвердил бюджетную резолюцию на 2019-2021 годы. Документ предусматривает рост ВВП на 3,6% в 2019 году, инфляцию - 6,5%, рост цен производителей на 7,2%, а курс гривны - 30,5 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Гончарук заявил, что МВФ похвалил Украину и продолжит переговоры позже. Также Гончарук пообещал снимать видеоролики с отчетами за неделю каждое воскресенье.

 

Больше новостей о: рабочие места Иностранные инвестиции Рост экономики Алексей Гончарук контроль рождаемости

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