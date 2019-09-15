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15 сентября 2019, воскресенье, 20:22 137
Экономика 2019-09-15T20:29:26+03:00
Українські Новини
На культуру хотят выделить 8,6 млрд гривен из бюджета в следующем году

На культуру хотят выделить 8,6 млрд гривен из бюджета в следующем году

Гривны.
Гривны.

Проект государственного бюджета на 2020 год предусматривает расходы на культуру и информационную сферу в размере 8,6 млрд гривен в то время, как Президент Владимир Зеленский призвал мировой кинобизнес снимать кино в Украине.

Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова в ходе презентации проекта госбюджета в воскресенье, передают Українські Новини.

По словам министра, проектом предусмотрено выделение 2 млрд гривен на развитие общественного вещания в соответствии с законодательством и около 1,3 млрд гривен на развитие кинематографа, поддержку театров.

Проект также предусматривает выделение 0,1 млрд гривен на деятельность Украинского института книги и поддержку книгоиздательского дела.

Как сообщали Українські Новини, на поддержку агропромышленного комплекса предусматривается выделение 4,4 млрд гривен.

Также Кабмин внес в Раду проект госбюджета-2020.

Тем временем голливудские актеры стали тайными гостями форума YES в Киеве, а Рада обязала театры обеспечить перевод спектаклей на украинский.

Больше новостей о: Кинематограф Театр Культура Украинская культура Украинское кино Проект госбюджета-2020

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