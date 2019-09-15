На культуру хотят выделить 8,6 млрд гривен из бюджета в следующем году

Проект государственного бюджета на 2020 год предусматривает расходы на культуру и информационную сферу в размере 8,6 млрд гривен в то время, как Президент Владимир Зеленский призвал мировой кинобизнес снимать кино в Украине.\r\nОб этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова в ходе презентации проекта госбюджета в воскресенье, передают Українські Новини.\r\nПо словам министра, проектом предусмотрено выделение 2 млрд гривен на развитие общественного вещания в соответствии с законодательством и около 1,3 млрд гривен на развитие кинематографа, поддержку театров.\r\nПроект также предусматривает выделение 0,1 млрд гривен на деятельность Украинского института книги и поддержку книгоиздательского дела.\r\nКак сообщали Українські Новини, на поддержку агропромышленного комплекса предусматривается выделение 4,4 млрд гривен.\r\nТакже Кабмин внес в Раду проект госбюджета-2020.\r\nТем временем голливудские актеры стали тайными гостями форума YES в Киеве, а Рада обязала театры обеспечить перевод спектаклей на украинский.