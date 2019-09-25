Сім'ям загиблих у страшній пожежі в "Токіо стар" виплатять по 50 тис. гривень

Одеська міська рада вирішила виплатити по 50 тис. гривень сім'ям загиблих в результаті пожежі в готелі "Токіо стар" в Одесі, яка відбулася в ніч на 17 серпня.

Відповідне розпорядження підписав мер Одеси Геннадій Труханов, передають Українські Новини.

Також по 25 тис. гривень виплатять постраждалим від пожежі.

В результаті пожежі в готелі 9 людей загинули, ще 10 постраждали.

Як повідомляли Українські Новини, дочка австралійки, яка загинула під час страшної пожежі в готелі "Токіо Стар" в Одесі, вимагає від власника готелю виплату в розмірі 1 млн доларів.

Також другому власнику готелю "Токіо стар", де згоріли живцем 9 осіб, повідомили про підозру. А Київський районний суд Одеси заарештував власника готелю "Токіо стар" в Одесі Вадима Чорного за підозрою у порушенні вимог пожежної безпеки.

Раніше прокурор повідомив, що причиною масштабної пожежі в одеському готелі "Токіо Стар", в якому загинули 9 осіб, включаючи іноземців, є коротке замикання.