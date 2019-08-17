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17 августа 2019, суббота, 15:35 60
Происшествия 2019-08-17T15:36:11+03:00
Українські Новини
Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего в отеле "Токио Стар" в Одессе

Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего в отеле "Токио Стар" в Одессе

Пожар в гостинице
Пожар в гостинице "Токио Стар" в Одессе. Фото: ГосЧС

Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего во время пожара в отеле "Токио Стар" в Одессе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления ГосЧС в Одесской области, передают Українськi Новини.

ГосЧС сообщает, что в 14:12 во время разбора завалов спасатели обнаружили тело еще одного погибшего.

Таким образом, всего на пожаре погибли 9 человек.

Во время ликвидации пожара были эвакуированы 136 человек, спасены 7, пострадали 10 человек, 9 из которых были направлены в медицинские учреждения города в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести.

Как сообщали Українські Новини, в ночь на 17 августа в одесской гостинице "Токио Стар" произошел пожар, в результате которого погибли 8 человек, еще 10 пострадали. К ликвидации привлекли 65 человек личного состава и 13 единиц техники ГосЧС.

Также Президент Украины обещает наказать собственника одесского отеля, где заживо сгорели 8 людей.

Тем временем в одесской полиции показали, как выглядит после пожара отель "Токио Стар" изнутри. Огонь уничтожил потолок, некоторые перекрытия и мебель. В некоторых местах потолок обвалился полностью.

Больше новостей о: Одесса Пожар ГосЧС Украины Пожар в отеле Отель "Токио Стар"

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