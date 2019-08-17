Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего в отеле "Токио Стар" в Одессе

Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего во время пожара в отеле "Токио Стар" в Одессе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления ГосЧС в Одесской области, передают Українськi Новини.



ГосЧС сообщает, что в 14:12 во время разбора завалов спасатели обнаружили тело еще одного погибшего.



Таким образом, всего на пожаре погибли 9 человек.



Во время ликвидации пожара были эвакуированы 136 человек, спасены 7, пострадали 10 человек, 9 из которых были направлены в медицинские учреждения города в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести.



Как сообщали Українські Новини, в ночь на 17 августа в одесской гостинице "Токио Стар" произошел пожар, в результате которого погибли 8 человек, еще 10 пострадали. К ликвидации привлекли 65 человек личного состава и 13 единиц техники ГосЧС.



Также Президент Украины обещает наказать собственника одесского отеля, где заживо сгорели 8 людей.



Тем временем в одесской полиции показали, как выглядит после пожара отель "Токио Стар" изнутри. Огонь уничтожил потолок, некоторые перекрытия и мебель. В некоторых местах потолок обвалился полностью.