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28 августа 2019, среда, 21:52 70
Происшествия 2019-08-28T21:58:35+03:00
Українські Новини
Прокурор назвал причину пожара в отеле в Одессе, в котором сгорели люди

Прокурор назвал причину пожара в отеле в Одессе, в котором сгорели люди

Причиной масштабного пожара в одесском отеле "Токио Стар", в котором погибли 9 человек, включая иностранцев, является короткое замыкание.

Об этом сообщил на заседании Одесского апелляционного суда прокурор Евгений Антощук, пишет trassaE95.

По его словам, отель загорелся из-за "чрезмерной нагрузки на электросети и замыкания электропроводки".

Как сообщали Українські Новини, Киевский районный суд Одессы арестовал владельца гостиницы "Токио стар" в Одессе Вадима Черного по подозрению в нарушении требований пожарной безопасности.

В прокуратуре заявили, что в деле о пожаре в "Токио стар" не задержали никого, кроме владельца отеля.

 в ночь на 17 августа в одесской гостинице "Токио Стар" произошел пожар, в результате которого погибли 9 человек, еще 10 пострадали. К ликвидации привлекли 65 человек личного состава и 13 единиц техники ГосЧС. В 3:36 пожар был локализован и в 4:32 ликвидирован.

По факту пожара в гостинице "Токио Стар" начато уголовное производство.


Президент Владимир Зеленский обещал наказать собственника одесского отеля, где заживо сгорели люди.

 

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