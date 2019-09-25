Трамп и Зеленский считают недостаточной поддержку Украины со стороны Меркель

Президент США Дональд Трамп и Президент Украины Владимир Зеленский считают недостаточной поддержку Украины со стороны канцлера Германии Ангелы Меркель.

Об этом говорится в стенограмме телефонного разговора глав государств от 25 июля, обнародованной на сайте Белого дома, передают Українські Новини.

Согласно ей, Трамп отметил усилия США в помощи Украине, подчеркнув, что страна тратит на это много сил, в то время как европейские страны практически не предоставляют помощь Украине.

В частности, Президент США подчеркнул бездействие Германии в отношении Украины.

"Германия почти ничего не делает для вас. Все, что они делают, это говорят, и я думаю, что вы должны спросить их об этом. Когда я разговаривал с Ангелой Меркель, она говорит об Украине, но ничего не делает", - сказал Трамп.

В свою очередь Зеленский согласился с Трампом и добавил, что считает также недостаточными усилия в помощи Украине со стороны Президента Франции Эммануэля Макрона.

"Да, вы абсолютно правы. Не только на 100%, но на самом деле на 1000%. Я могу сказать вам следующее: я поговорил с Ангелой Меркель и встретился с ней. Я также встретился и поговорил с Макроном, и я сказал им, что они делают не так много, как должны делать по вопросам, связанным с санкциями. Они не усиливают санкции. Они работают не так, как должны работать для Украины", - отметил Зеленский.

Зеленский также поблагодарил Трампа за то, что США помогают Украине больше, чем Европейский Союз, особенно в части поддержки санкций в отношении России.

Как сообщали Українські Новини, Дональд Трамп ожидает извинений после обнародования записи разговора с Зеленским.

Также 24 сентября Владимир Зеленский пообщался с Президентом США Дональдом Трампом