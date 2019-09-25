подписаться на рассылку
24 24.35
26.2 26.75
˟
25 сентября 2019, среда, 18:14 323
Внешняя политика 2019-09-25T19:45:03+03:00
Українські Новини
Трамп и Зеленский считают недостаточной поддержку Украины со стороны Меркель

Трамп и Зеленский считают недостаточной поддержку Украины со стороны Меркель

Ангела Меркель
Ангела Меркель

Президент США Дональд Трамп и Президент Украины Владимир Зеленский считают недостаточной поддержку Украины со стороны канцлера Германии Ангелы Меркель.

Об этом говорится в стенограмме телефонного разговора глав государств от 25 июля, обнародованной на сайте Белого дома, передают Українські Новини.

Согласно ей, Трамп отметил усилия США в помощи Украине, подчеркнув, что страна тратит на это много сил, в то время как европейские страны практически не предоставляют помощь Украине.

В частности, Президент США подчеркнул бездействие Германии в отношении Украины.

"Германия почти ничего не делает для вас. Все, что они делают, это говорят, и я думаю, что вы должны спросить их об этом. Когда я разговаривал с Ангелой Меркель, она говорит об Украине, но ничего не делает", - сказал Трамп.

В свою очередь Зеленский согласился с Трампом и добавил, что считает также недостаточными усилия в помощи Украине со стороны Президента Франции Эммануэля Макрона.

"Да, вы абсолютно правы. Не только на 100%, но на самом деле на 1000%. Я могу сказать вам следующее: я поговорил с Ангелой Меркель и встретился с ней. Я также встретился и поговорил с Макроном, и я сказал им, что они делают не так много, как должны делать по вопросам, связанным с санкциями. Они не усиливают санкции. Они работают не так, как должны работать для Украины", - отметил Зеленский.

Зеленский также поблагодарил Трампа за то, что США помогают Украине больше, чем Европейский Союз, особенно в части поддержки санкций в отношении России.

Как сообщали Українські Новини, Дональд Трамп ожидает извинений после обнародования записи разговора с Зеленским.

Также 24 сентября Владимир Зеленский пообщался с Президентом США Дональдом Трампом

Больше новостей о: Ангела Меркель Владимир Зеленский Дональд Трамп

Архив
Новости
Зеленский считает Трампа политическим учителем 19:35
Зеленский пообещал Трампу разобраться в ситуации с закрытием дела против сына Байдена 19:10
Перевод стенограммы разговора Трампа с Зеленским 19:10
Министр обороны приказал уволить в запас военных, призванных в 2018 19:00
ГБР расследует, причастны ли его сотрудники к прослушке Трубы 18:44
больше новостей
Украину зальет дождями и похолодает до минус трех: прогноз погоды на четверг 14:57 Карта
Пенсия. Фото: censor.net
Меньше процента пенсионеров Украины скачали приложение Пенсионного фонда 21:14
Опасные заморозки воздуха и почвы надвигаются в Украину, - ГосЧС 19:52 Карта
Кабмин предлагает Раде запустить рынок земли 14:39
ГУР Минобороны Украины. Фото: qha.com.ua
Муж бухгалтера "Квартала" после необьяснимого карьерного роста возглавил стратегическую разведку, - журналист 16:51
больше новостей
Телеканал 112 Украина Фото: 112.ua
Нет оснований: СНБО решил не вводить санкции против телеканалов 112 и NewsOne 08:00 Документ
ГУР Минобороны Украины. Фото: qha.com.ua
Муж бухгалтера "Квартала" после необьяснимого карьерного роста возглавил стратегическую разведку, - журналист 16:51
У советника главы Налоговой службы Кригана проходят обыски 16:07
Преград больше нет: в сентябре арест Пашинского и представление в Раду на Порошенко, - Портнов 20:00
Князев объяснил, почему его бывшую жену задержали на въезде в Польшу с огромной суммой денег 20:50
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok