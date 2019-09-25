Зеленский встретился с Трампом

Президент Владимир Зеленский пообщался с Президентом США Дональдом Трампом на официальном приеме американского главы государства в рамках Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций 24 сентября, а в среду, 25 сентября, лидеры проведут совместную встречу, в то время, как в США объявили о начале процедуры импичмента Трампа.\r\nОб этом Зеленский сообщил в своем микроблогге Twitter, передают Українськi Новини.\r\n"Вчера пообщались с Дональдом Трампом и первой леди на официальном приеме от Президента США и первой леди. Сегодня продолжим в рабочем режиме", - написал он.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЗеленский прикрепил к посту свою фотографию вместе с супругой Еленой, Трампом и его женой Меланией.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Владимир Зеленский заявил американским журналистам, что его беседа с Дональдом Трампом - "частная и конфиденциальная". \r\nРанее президент США разрешил обнародовать рассекреченную запись разговора с Зеленским, в Офисе которого также разрешили публикацию разговора с Трампом.\r\nТем временем Зеленский ожидает продуктивной встречи с Президентом США Трампом.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n