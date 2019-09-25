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25 вересня 2019, середа, 12:52 3
Події 2019-09-25T12:59:36+03:00
Українські Новини
У Донецьку був підірваний склад з боєприпасами

У Донецьку був підірваний склад з боєприпасами

Склад з боєприпасами підірваний в Донецьку.

Про це в соціальній мережі Facebook написав офіцер Збройних сил Анатолій Штефан, передають Українські Новини.

"У ватрушок несподівано рвонув склад боєприпасів в окупованому Донецьку", - написав він.

Офіцер Збройних сил також оприлюднив відеозапис з наслідків вибуху.

Як повідомляли Українські Новини, правоохоронці затримали бойовика самопроголошеної "Луганської народної республіки", підозрюваного в підриві Томашівського мосту між Лисичанськом і Рубіжною в Луганській області у травні 2014 року.

Раніше в Луганську почав руйнуватися житловий будинок: мешканців переселили у намети. Також мінометний обстріл під Луганськом пошкодив житло та знеструмив будинку мирного населення.

Раніше біля луганської мерії прогримів потужний вибух, а в центрі Луганська ОБСЄ виявила "Гради", танки і гармати.

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