У Донецьку був підірваний склад з боєприпасами

Склад з боєприпасами підірваний в Донецьку.

Про це в соціальній мережі Facebook написав офіцер Збройних сил Анатолій Штефан, передають Українські Новини.

"У ватрушок несподівано рвонув склад боєприпасів в окупованому Донецьку", - написав він.

Офіцер Збройних сил також оприлюднив відеозапис з наслідків вибуху.

Як повідомляли Українські Новини, правоохоронці затримали бойовика самопроголошеної "Луганської народної республіки", підозрюваного в підриві Томашівського мосту між Лисичанськом і Рубіжною в Луганській області у травні 2014 року.

Раніше в Луганську почав руйнуватися житловий будинок: мешканців переселили у намети. Також мінометний обстріл під Луганськом пошкодив житло та знеструмив будинку мирного населення.

Раніше біля луганської мерії прогримів потужний вибух, а в центрі Луганська ОБСЄ виявила "Гради", танки і гармати.