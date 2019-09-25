У Донецьку був підірваний склад з боєприпасами

Склад з боєприпасами підірваний в Донецьку.\r\nПро це в соціальній мережі Facebook написав офіцер Збройних сил Анатолій Штефан, передають Українські Новини.\r\n"У ватрушок несподівано рвонув склад боєприпасів в окупованому Донецьку", - написав він.\r\nОфіцер Збройних сил також оприлюднив відеозапис з наслідків вибуху.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, правоохоронці затримали бойовика самопроголошеної "Луганської народної республіки", підозрюваного в підриві Томашівського мосту між Лисичанськом і Рубіжною в Луганській області у травні 2014 року.\r\nРаніше в Луганську почав руйнуватися житловий будинок: мешканців переселили у намети. Також мінометний обстріл під Луганськом пошкодив житло та знеструмив будинку мирного населення.\r\nРаніше біля луганської мерії прогримів потужний вибух, а в центрі Луганська ОБСЄ виявила "Гради", танки і гармати.