В Луганске неизвестные пытались взорвать автомобильный мост, - СМИ

В неподконтрольном Луганске произошел взрыв в районе автомобильного моста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники среди сепаратистов "ЛНР" в четверг, 19 сентября.

"В четверг около 00:15 ночи произошел сильный взрыв в районе улицы Лутугинской в Луганске. В результате могли получить повреждения опоры автомобильного моста. Место происшествия оцеплено работниками "правоохранительных органов", – отметил источник.

Утверждается, что сам мост не разрушен. В результате взрыва могли получить повреждения опоры автомобильного моста в районе улицы Лутугинской.

Фотографии поврежденного моста опубликованы на странице fake_LNR в Twitter.

"Мост (путепровод) у Лесоторгового не рухнул, несколько опор взорвано у основания, но держатся на арматуре (которую сильно деформировало). Якобы было два взрыва за 10 минут до полуночи и в 00.15", — уточняют авторы.

Информацию о взрыве подтвердил в Telegram бывший официальный представитель "народной милиции ЛНР" Андрей Марочко.

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Как сообщали Українські Новини, в районе Центрального рынка Луганска прогремел мощный взрыв в здании.

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Ранее возле луганской мэрии прогремел мощный взрыв, а в центре Луганска ОБСЕ обнаружила "Грады", танки и гаубицы.