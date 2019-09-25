Закон про ринок землі внесли в Кабмін, - депутат Ради Гончаренко

До порядку денного в Кабміні внесли законопроект про ринок землі в той час як прем'єр-міністр Олексій Гончарук пообіцяв, що ринок землі відкриється з 1 жовтня 2020 .

Про це депутат Ради Олексій Гончаренко ("Європейская солідарність") повідомив на своїй сторінці Facebook, передають Українські Новини.

"Швидше за все, продаж української землі буде. Чекаємо подальшого голосування в Раді", - написав він.

Раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що іноземні громадяни зможуть придбати земельну ділянку в разі скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення при реєстрації юридичної особи в Україні.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський доручив Кабміну внести 9 законопроектів для економічного зростання. Також команда Зеленського випустила відео, покликаний розвіяти всі "міфи" про продаж землі показати всі плюси вільного обігу земель.

Тим часом прем'єр-міністр Олексій Гончарук виступає проти надання права набувати землю на першому етапі земельної реформи тільки фізичним особам.