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19 сентября 2019, четверг, 12:35 117
Политика 2019-09-19T12:35:33+03:00
Українські Новини
Зеленский выпустил ролик с матами, где объясняется, зачем нужно продавать сельхозземлю

Зеленский выпустил ролик с матами, где объясняется, зачем нужно продавать сельхозземлю

Команда Зеленского выпустила видео, призванное развеять все "мифы" о продаже земли и показать все плюсы свободного оборота земель. Первое видео посвящено тому, что украинцев обманывают, что земля находится в их собственности при том, что они не могут ее продать. При этом ведущий сравнивает отсутствие реального права собственности на землю с тем, что у него есть девушка, которую он не может целовать и заняться с ней сексом. Его опуббликовала на своей странице в Facebook Юлия Мендель.

"Я простой колхозник. У меня есть машина. Я ее могу продать, могу не продать. У меня есть хата. Я ее могу продать, могу не продать. У меня есть моя земля, но я ее продать не могу, как такое может быть?! Понимаете, смотрите: у меня есть девушка - цветочек, да, я с ней встречаюсь, но целовать ее я не могу, обнимать ее я не могу, а про то я вообще думать не хочу. Что за мораторий на секс, мне кто-нибудь может объяснить, или нет?" - возмущается ведущий. 

Кроме того, на видео показывают опрос простых людей, которые обманчиво верят, что имеют право на землю, а также рассказывают, как "барыги барыжат нашей землей на их рынках", переоформляя полученные от государства участки.

Как сообщали Українські Новини, Гончарук заявил, что иностранцы смогут купить землю при регистрации юрлица в Украине. 2 сентября Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения и введении рынка земли до октября, а Верховной Раде - принять его до декабря.

В августе Зеленский заявил, что земельная реформа будет проведена до конца года.

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