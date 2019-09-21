подписаться на рассылку
24.3 24.65
26.7 27.25
˟
21 сентября 2019, суббота, 15:28 16
Президент 2019-09-21T15:33:51+03:00
Українські Новини
Добыча янтаря и игорный бизнес: Зеленский поручил Кабмину внести 9 законопроектов для экономического роста

Добыча янтаря и игорный бизнес: Зеленский поручил Кабмину внести 9 законопроектов для экономического роста

Владимир Зеленский. Фото: president.gov
Владимир Зеленский. Фото: president.gov

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров, который ранее поставил своей целью рост экономики на 40% за следующие 5 лет, разработать и внести в Верховную Раду 4 законопроекта до 1 октября и 5 - до 1 января 2020 года для обеспечения экономического роста, стимулирования развития регионов и предотвращения коррупции. Об этом говорится в указе №713 от 20 сентября, передают Українськi Новини.

До октября должны быть внесены законопроекты об обороте земель сельскохозяйственного назначения, о легализации игорного бизнеса в Украине, об упорядочении добычи янтаря, об изменениях в Бюджетный кодекс для повышения эффективности использования средств Государственного фонда регионального развития.

До 2020 года должны быть зарегистрированы законопроекты о принципах административно-территориального устройства Украины, об усовершенствовании законодательства о местных выборах, о повышении способности агентств регионального развития, об усилении конкурентоспособности регионов, об обновлении законодательства о труде.

Также Зеленнский поручил Кабмину предусмотреть при доработке государственного бюджета на 2020 год средства на стимулирование экономического роста, повышение социальных стандартов, развитие горных территорий Карпат и увеличить объем средств Государственного фонда регионального развития.

Кроме того, правительству поручено принять меры по подготовке регионов к осенне-зимнему периоду 2019/20 года и по началу продажи имущества должника в процедуре банкротства через электронную торговую систему.

До 1 декабря правительство должно принять меры по подготовке к приватизации объектов большой приватизации и продаже на электронных аукционах объектов малой приватизации, а также по уменьшению нелегальной занятости путем детенизации доходов и стимулирования работодателей легализовать оформление трудовых договоров.

До 1 января 2020 года Кабмину поручено принять меры по подготовке лотов для электронной продажи специальных разрешений на пользование нефтегазоносными недрами, по дерегуляции хозяйственной деятельности, предусмотрев, в частности, возможность получения большинства документов разрешительного характера в электронной форме, по упрощению процедур и уменьшению платы за присоединение к электрическим и газовым сетям, по расширению возможностей механизма "единого окна".

Также до 2020 правительству поручено принять меры по разработке и утверждению государственной стратегии регионального развития на 2021-2027 годы, по привлечению инвестиций в государственные предприятия "Ольвия" и "Херсонский морской торговый порт" путем проведения концессионных конкурсов и по реформированию акционерного общества "Украинская железная дорога".

Национальному банку Президент рекомендует разработать механизмы для уменьшения кредитных ставок коммерческих банков с целью повышения уровня доступности кредитования бизнесу и удешевления стоимости ипотечных кредитов.

Как сообщали Українськi Новини, Владимир Зеленский хочет построить украинский "Лас-Вегас", где будут продавать "секс за деньги".

В свою очередь Минфин также выступает за легализацию игорного бизнеса

Больше новостей о: Рынок земли Мораторий на продажу земли Игорный бизнес Бюджетный кодекс экономический рост

Архив
Новости
ДТП с маршруткой. Фото: Нацполиция
В Одесской области переполненная маршрутка врезалась в грузовик: погибли 9 человек 16:23
Добыча янтаря и игорный бизнес: Зеленский поручил Кабмину внести 9 законопроектов для экономического роста 15:28
Андрей Загороднюк. Скриншот видео
Министр обороны хочет провести переоценку структуры Вооруженных сил 15:04
"Громадское" вынесло решение о скандальном высказывании журналиста Кутепова 14:37
Гиперлупа не будет: новый министр инфраструктуры Криклий назвал идею Омеляна абсурдной 14:12
больше новостей
ВСУ смогут применять боевую технику в период до введения военного положения и после 23:00
Захват украинских кораблей в Керченском проливе. Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
Керченский инцидент: ГБР добилось права изъять секретные документы из Офиса Президента 12:53
Верните деньги за 10 передач: Коломойский и Шустер поскандалили в прямом эфире 12:38 Документ
Надежда Савченко. Фото: Фейсбук/Надежда Савченко
Савченко нашла работу: теперь она политический комментатор на телеканале 18:12
Рада хочет ввести материальную ответственность для военнослужащих 19:12
больше новостей
Перед арестом своего завода Порошенко вывел из его собственности 115 тыс. кв. м недвижимости, – Портнов 16:33
Вакарчук сбежал с заседания Рады, чтоб успеть на концерт в Минске 17:39
Террорист, угрожавший взорвать киевский мост Метро, рассказал где покупает наркотики и о своей двойной судимости 17:55
Надежда Савченко. Фото: Фейсбук/Надежда Савченко
Савченко нашла работу: теперь она политический комментатор на телеканале 18:12
Рада отказалась разрешить обыски, задержание и прослушку депутатов 18:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok