Добыча янтаря и игорный бизнес: Зеленский поручил Кабмину внести 9 законопроектов для экономического роста

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров, который ранее поставил своей целью рост экономики на 40% за следующие 5 лет, разработать и внести в Верховную Раду 4 законопроекта до 1 октября и 5 - до 1 января 2020 года для обеспечения экономического роста, стимулирования развития регионов и предотвращения коррупции. Об этом говорится в указе №713 от 20 сентября, передают Українськi Новини.

До октября должны быть внесены законопроекты об обороте земель сельскохозяйственного назначения, о легализации игорного бизнеса в Украине, об упорядочении добычи янтаря, об изменениях в Бюджетный кодекс для повышения эффективности использования средств Государственного фонда регионального развития.

До 2020 года должны быть зарегистрированы законопроекты о принципах административно-территориального устройства Украины, об усовершенствовании законодательства о местных выборах, о повышении способности агентств регионального развития, об усилении конкурентоспособности регионов, об обновлении законодательства о труде.

Также Зеленнский поручил Кабмину предусмотреть при доработке государственного бюджета на 2020 год средства на стимулирование экономического роста, повышение социальных стандартов, развитие горных территорий Карпат и увеличить объем средств Государственного фонда регионального развития.

Кроме того, правительству поручено принять меры по подготовке регионов к осенне-зимнему периоду 2019/20 года и по началу продажи имущества должника в процедуре банкротства через электронную торговую систему.

До 1 декабря правительство должно принять меры по подготовке к приватизации объектов большой приватизации и продаже на электронных аукционах объектов малой приватизации, а также по уменьшению нелегальной занятости путем детенизации доходов и стимулирования работодателей легализовать оформление трудовых договоров.

До 1 января 2020 года Кабмину поручено принять меры по подготовке лотов для электронной продажи специальных разрешений на пользование нефтегазоносными недрами, по дерегуляции хозяйственной деятельности, предусмотрев, в частности, возможность получения большинства документов разрешительного характера в электронной форме, по упрощению процедур и уменьшению платы за присоединение к электрическим и газовым сетям, по расширению возможностей механизма "единого окна".

Также до 2020 правительству поручено принять меры по разработке и утверждению государственной стратегии регионального развития на 2021-2027 годы, по привлечению инвестиций в государственные предприятия "Ольвия" и "Херсонский морской торговый порт" путем проведения концессионных конкурсов и по реформированию акционерного общества "Украинская железная дорога".

Национальному банку Президент рекомендует разработать механизмы для уменьшения кредитных ставок коммерческих банков с целью повышения уровня доступности кредитования бизнесу и удешевления стоимости ипотечных кредитов.

Как сообщали Українськi Новини, Владимир Зеленский хочет построить украинский "Лас-Вегас", где будут продавать "секс за деньги".

В свою очередь Минфин также выступает за легализацию игорного бизнеса.