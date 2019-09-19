Гончарук против покупки земли только физлицами на первом этапе реформы

Премьер-министр Алексей Гончарук выступает против предоставления права приобретать землю на первом этапе земельной реформы только физическим лицам.

Об этом он сообщил на конференции относительно реформы управления земельными отношениями.

В ответ на вопрос из зала, что необходимо на первом этапе предоставить право только физическим лицам, фермерам, Гончарук выступил против этой идеи.

"Это приведет к тому, что те, кто сейчас физически контролируют землю - они хотят сохранить монопольную возможность ее приобретения. Для паевика - чем больше предложения, чем большему количеству людей он может предложить свою землю на рынке, тем выгоднее он сможет ее продать", - сказал Гончарук.

Он также подчеркнул, что покупать землю смогут только украинские граждане или украинские компании.

При этом Гончарук выступает за то, чтобы бенефициарами или совладельцами украинских компаний-покупателей могли быть иностранцы.

При этом, по его словам, модель участия иностранцев может обсуждаться.

Как сообщали Українськi Новини, Гончарук заявил, что концентрацию земли ограничат 15-ю процентами для областей.

2 сентября Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения и введении рынка земли до октября, а Верховной Раде - принять его до декабря. Вечером этого же дня Гончарук заявил, что иностранные граждане смогут купить земельный участок в случае отмены моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения через зарегистрированное в Украине юрлицо.