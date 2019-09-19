Гончарук против покупки земли только физлицами на первом этапе реформы

Премьер-министр Алексей Гончарук выступает против предоставления права приобретать землю на первом этапе земельной реформы только физическим лицам.\r\nОб этом он сообщил на конференции относительно реформы управления земельными отношениями.\r\nВ ответ на вопрос из зала, что необходимо на первом этапе предоставить право только физическим лицам, фермерам, Гончарук выступил против этой идеи.\r\n"Это приведет к тому, что те, кто сейчас физически контролируют землю - они хотят сохранить монопольную возможность ее приобретения. Для паевика - чем больше предложения, чем большему количеству людей он может предложить свою землю на рынке, тем выгоднее он сможет ее продать", - сказал Гончарук.\r\nОн также подчеркнул, что покупать землю смогут только украинские граждане или украинские компании.\r\nПри этом Гончарук выступает за то, чтобы бенефициарами или совладельцами украинских компаний-покупателей могли быть иностранцы.\r\nПри этом, по его словам, модель участия иностранцев может обсуждаться.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Гончарук заявил, что концентрацию земли ограничат 15-ю процентами для областей.\r\n2 сентября Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения и введении рынка земли до октября, а Верховной Раде - принять его до декабря. Вечером этого же дня Гончарук заявил, что иностранные граждане смогут купить земельный участок в случае отмены моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения через зарегистрированное в Украине юрлицо.