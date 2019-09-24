Запаси українського газу зросли більше ніж у два рази

Україна збільшила запаси газу в підземних сховищах (ПСГ) в 2,3 рази, або на 11,255 млрд куб. м, до 20 млрд куб. м з початку сезону закачування, що стартував 5 квітня, в той час, як газ для промислових споживачів подорожчав.

Про це йдеться в повідомленні "Укртрансгазу", передають Українські Новини.

"В підземних сховищах "Укртрансгазу" вже накопичено 20,0 млрд куб. м газу в поточному році. Це на 26%, або на 4,1 млрд куб. м газу більше, ніж у минулому році", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що цей показник - історичний максимум запасів газу в ПСГ за останні дев'ять років. Крім того, компанія зазначає, що до закінчення сезону закачування в середині вересня "Укртраснгаз" додатково накопичить 500 млн куб. м газу.

5 квітня Україна почала закачування природного газу в підземні сховища. З початку сезону відбору газу, що стартував 7 листопада 2018 року, і по 4 квітня 2019 року (включно) Україна знизила запаси газу в ПСГ на 49,1%, або на 8,488 млрд куб. м, до 8,745 млрд куб. м.

Як повідомляли Українські Новини, Україна назвала єдиний варіант, при якому готова закуповувати газ у Росії.

Тим часом імпорт газу в Україну досяг нового історичного максимуму, а газ на опалювальний сезон запасли понад 7 тис. домогосподарств.