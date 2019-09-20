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20 сентября 2019, пятница, 16:40 345
Экономика 2019-09-20T16:41:55+03:00
Українські Новини
Газ резко подорожал: новые цены для промпотребителей от "Нефтегаза"

Газ резко подорожал: новые цены для промпотребителей от "Нефтегаза"

Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" повысила на октябрь цены на природный газ для промышленных потребителей и учреждений, финансируемых из государственного бюджета, на 4,9-5,6% до 5 879–6 549,6 гривен/тыс. куб. м (все цены указаны с НДС), в зависимости от условий потребления и оплаты после того, как цена газа для промпотребителей на сентябрь не изменилась.

Об этом говорится в прейскуранте "Нефтегаза", передают Українськi Новини.

Цена на газ "Нефтегаза" для промышленных потребителей, потребляющих от 50 тыс. куб. м в месяц, при условии отсутствия задолженности за газ и на условиях предоплаты, установлена на уровне 5 878,8 гривен/тыс. куб. м, на условиях оплаты по факту поставки - 6 549,6 гривен/тыс. куб. м.

При этом для промышленных потребителей, потребляющих до 50 куб. м в месяц включительно, цена составит 6 549,6 гривен/тыс. куб. м.

Как сообщали Українськi Новини, импорт газа в Украину достиг нового исторического максимума, но новая электроэнергия из Беларуси появилась в Украине.

Тем временем Украина передала России и ЕС проект нового договора о транзите газа.

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