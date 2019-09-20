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20 сентября 2019, пятница, 16:57 191
Экономика 2019-09-20T16:58:54+03:00
Українські Новини
Украина назвала единственный вариант, при котором готова закупать газ у России

Украина назвала единственный вариант, при котором готова закупать газ у России

Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявляет, что Украина заинтересована в прямых закупках природного газа из России на рыночных условиях в то время, как Россия готова работать по европейским правилам при заключении нового транзитного контракта.

Об этом он сообщил в ходе брифинга в пятницу, передают Українські Новини.

"Если мы говорим о том, что могут быть другие поставщики газа, не только "Газпром", а и другие поставщики, некоторый объем импорта может быть рассмотрен, мы были бы заинтересованы получать некоторый объем газа на конкурентной основе", - сказал Оржель.

При этом он добавил, что это вопрос будущих консультаций.

Оржель подчеркнул, что в этом вопросе необходимо отделить политическую составляющую от экономической.

Как сообщали Українські Новини, Россия поднимала вопрос Стокгольмского арбитража в ходе переговоров по транзиту газа. Также импорт газа в Украину достиг нового исторического максимума.

Тем временем Украина будет договариваться с Европой о масштабном транзите газа на 10 лет, а Пристайко допускает комплексные договоренности с Россией по Донбассу и газу.

Больше новостей о: Газ Украина-Россия Закупка газа Алексей Оржель

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