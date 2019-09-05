Газ на отопительный сезон запасли более 7 тыс. домохозяйств, - "Нефтегаз"

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" заявляет, что услугой по созданию газового запаса к отопительному сезону на данный момент воспользовалось 7,3 тыс. домохозяйств в то время, как спрогнозировал цену на газ для потребителей на условиях ПСО на ноябрь и декабрь

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українські Новини.

"С момента запуска 23 августа группой "Нефтегаз" нового продукта для бытовых потребителей "Газовый запас" его приобрели уже 7 320 украинских семей", - говорится в нем.

Сообщается, что общий объем заказанного потребителями газа составил почти 4,5 млн куб. м газа.

Отмечается, что к программе присоединилось 18 региональных газопоставляющих компаний (более 70% их общего количества).

Кроме того, сейчас ведутся переговоры с поставщиками газа города Киева, Одесской, Херсонской, Полтавской и Донецкой областей.

Ранее "Нефтегаз" ввел услугу "Газовый запас" которая позволяет бытовым потребителям заранее закупить необходимый объем газа по низкой летней цене для его использования в отопительном сезоне.

Отмечается, что бытовой потребитель может закупить на этих условиях до 25 тыс. куб м газа и воспользоваться данной услугой можно до 25 сентября.

Как сообщали Українські Новини, офис крупных налогоплательщиков намерен завершить аудит "Нефтегаза" до ноября.

Также "Нефтегаз" прогнозирует увеличение транзита газа в 2019.