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05 сентября 2019, четверг, 15:34 1429
Экономика 2019-09-05T16:45:02+03:00
Українські Новини
Газ на отопительный сезон запасли более 7 тыс. домохозяйств, - "Нефтегаз"

Газ на отопительный сезон запасли более 7 тыс. домохозяйств, - "Нефтегаз"

Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" заявляет, что услугой по созданию газового запаса к отопительному сезону на данный момент воспользовалось 7,3 тыс. домохозяйств в то время, как спрогнозировал цену на газ для потребителей на условиях ПСО на ноябрь и декабрь.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українські Новини.

"С момента запуска 23 августа группой "Нефтегаз" нового продукта для бытовых потребителей "Газовый запас" его приобрели уже 7 320 украинских семей", - говорится в нем.

Сообщается, что общий объем заказанного потребителями газа составил почти 4,5 млн куб. м газа.

Отмечается, что к программе присоединилось 18 региональных газопоставляющих компаний (более 70% их общего количества).

Кроме того, сейчас ведутся переговоры с поставщиками газа города Киева, Одесской, Херсонской, Полтавской и Донецкой областей.

Ранее "Нефтегаз" ввел услугу "Газовый запас" которая позволяет бытовым потребителям заранее закупить необходимый объем газа по низкой летней цене для его использования в отопительном сезоне.

Отмечается, что бытовой потребитель может закупить на этих условиях до 25 тыс. куб м газа и воспользоваться данной услугой можно до 25 сентября.

Как сообщали Українські Новини, офис крупных налогоплательщиков намерен завершить аудит "Нефтегаза" до ноября.

Также "Нефтегаз" прогнозирует увеличение транзита газа в 2019.

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