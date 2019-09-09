Импорт газа в Украину достиг нового исторического максимума

ООО "Оператор ГТС Украины" заявляет, что импорт природного газа увеличился до 69,1 млн куб. м\/сутки.\r\nОб этом на своей странице в социальной сети Facebook написал руководитель ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, передают Українськi Новини.\r\n"Импорт газа в Украину достиг 69,1 млн куб. м\/сутки", - написал он.\r\nМакогон добавил, что это новый исторический максимум.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в 2018 году Украина снизила импорт природного газа на 24,6%, или на 3,455 млрд куб. м, до 10 590,6 млн куб. м по сравнению с 2017 годом (14 045,5 млрд куб. м). Также в 2018 "Укргаздобыча" сократила добычу товарного газа и увеличила его расходы на производственные нужды.\r\nРанее "Нефтегаз" планировал увеличить импорт газа почти на 20% в 2019.\r\nКроме того, Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" не предусмотрела в проекте финансового плана компенсацию от правительства за поставку природного газа потребителям на условиях положения о наложении специальных обязательств (ПСО).\r\nА цена импортируемого Украиной газа в июле упала на 4%