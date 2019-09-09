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09 сентября 2019, понедельник, 16:31 68
Экономика 2019-09-09T16:49:15+03:00
Українські Новини
Импорт газа в Украину достиг нового исторического максимума

Импорт газа в Украину достиг нового исторического максимума

Газ
Газ

ООО "Оператор ГТС Украины" заявляет, что импорт природного газа увеличился до 69,1 млн куб. м/сутки.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал руководитель ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, передают Українськi Новини.

"Импорт газа в Украину достиг 69,1 млн куб. м/сутки", - написал он.

Макогон добавил, что это новый исторический максимум.

Как сообщали Українськi Новини, в 2018 году Украина снизила импорт природного газа на 24,6%, или на 3,455 млрд куб. м, до 10 590,6 млн куб. м по сравнению с 2017 годом (14 045,5 млрд куб. м). Также в 2018 "Укргаздобыча" сократила добычу товарного газа и увеличила его расходы на производственные нужды.

Ранее "Нефтегаз" планировал увеличить импорт газа почти на 20% в 2019.

Кроме того, Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" не предусмотрела в проекте финансового плана компенсацию от правительства за поставку природного газа потребителям на условиях положения о наложении специальных обязательств (ПСО).

А цена импортируемого Украиной газа в июле упала на 4%

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