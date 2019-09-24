ДБР самостійно розслідує справу про прослуховування Труби

Держбюро розслідувань буде саме розслідувати кримінальне провадження за фактом прослуховування директора ДБР Романа Труби.

Про це Українським Новинам повідомила спікер ДБР Анжеліка Іванова.

"Справу буде розслідувати ДБР", - сказала вона.

Вона пообіцяла уточнити, який саме орган відкрив кримінальне провадження за даним фактом і за якою статтею.

При цьому, джерела Українських Новин у правоохоронних органах повідомили, що СБУ, до підслідності якої відносяться даного виду злочину, за даним фактом не відкривала ніяких справ.

Як повідомляли Українські Новини, апаратуру для прослуховування в кабінеті Директора Державного бюро розслідувань Романа Труби могло організувати Національне антикорупційне бюро України.

Труба знайшов круту прослушку у себе в кабінеті.

Труба попередив Порошенко, що застосує до нього силовий привід, як тільки депутатів позбавлять недоторканності

Раніше Роман Труба заявив, що допускає допит Петра Порошенка на поліграфі. Тим часом зуд дозволив допит Порошенко з детектором брехні.