ДБР самостійно розслідує справу про прослуховування Труби

Держбюро розслідувань буде саме розслідувати кримінальне провадження за фактом прослуховування директора ДБР Романа Труби.\r\nПро це Українським Новинам повідомила спікер ДБР Анжеліка Іванова.\r\n"Справу буде розслідувати ДБР", - сказала вона.\r\nВона пообіцяла уточнити, який саме орган відкрив кримінальне провадження за даним фактом і за якою статтею.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПри цьому, джерела Українських Новин у правоохоронних органах повідомили, що СБУ, до підслідності якої відносяться даного виду злочину, за даним фактом не відкривала ніяких справ.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, апаратуру для прослуховування в кабінеті Директора Державного бюро розслідувань Романа Труби могло організувати Національне антикорупційне бюро України.\r\nТруба знайшов круту прослушку у себе в кабінеті.\r\nТруба попередив Порошенко, що застосує до нього силовий привід, як тільки депутатів позбавлять недоторканності\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nРаніше Роман Труба заявив, що допускає допит Петра Порошенка на поліграфі. Тим часом зуд дозволив допит Порошенко з детектором брехні.