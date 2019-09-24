підписатися на розсилку
24.1 24.45
26.35 26.9
˟
24 вересня 2019, вівторок, 10:09 9
Політика 2019-09-24T10:45:02+03:00
Українські Новини
ДБР самостійно розслідує справу про прослуховування Труби

ДБР самостійно розслідує справу про прослуховування Труби

Держбюро розслідувань буде саме розслідувати кримінальне провадження за фактом прослуховування директора ДБР Романа Труби.

Про це Українським Новинам повідомила спікер ДБР Анжеліка Іванова.

"Справу буде розслідувати ДБР", - сказала вона.

Вона пообіцяла уточнити, який саме орган відкрив кримінальне провадження за даним фактом і за якою статтею.

При цьому, джерела Українських Новин у правоохоронних органах повідомили, що СБУ, до підслідності якої відносяться даного виду злочину, за даним фактом не відкривала ніяких справ.

Як повідомляли Українські Новини, апаратуру для прослуховування в кабінеті Директора Державного бюро розслідувань Романа Труби могло організувати Національне антикорупційне бюро України.

Труба знайшов круту прослушку у себе в кабінеті.

Труба попередив Порошенко, що застосує до нього силовий привід, як тільки депутатів позбавлять недоторканності

Раніше Роман Труба заявив, що допускає допит Петра Порошенка на поліграфі. Тим часом зуд дозволив допит Порошенко з детектором брехні.

Більше новин про: Роман Труба Розслідування ДБР Прослуховування

Архів
Новини
Більше 7 млн абонентів Київстар скористалось 4G-інтернетом 11:09 Прес-реліз
Закарпатська прокуратура потребує змін і нових, некорумпованих очільників, - активісти 11:08 Документ
Затримання бойовика ДНР в Дружківці. Фото: прес-центр СБУ
Заблокував і роззброїв українських військових: бойовик з позивним "Комбат" відбувся м'яким вироком 11:03
У Київській МАН з'явилася секція кібербезпеки 10:56
В 1-му півріччі "Нафтогаз" в 2 рази збільшив прибуток 10:49
більше новин
Князєв пояснив, чому його колишню дружину затримали на в'їзді до Польщі з величезною сумою грошей 20:50
Чому падає долар: пояснення експерта і прогноз курсу валют 20:36
"Центренерго" для Коломойського - зручний механізм видоювання коштів з бюджету, - Кушнірук 14:13
Коломойський продає "Центренерго" російське вугілля по ціні вище "Роттердам+", - Корольчук 13:10
Китай гарантує "Мотор Січі" $500 млн на рік, — "Голос Запорожья" 16:09
більше новин
Новий міністр оборони ліквідував оборонний концерн 12:57
Українська делегація офіційно відмовилася брати участь в осінній сесії ПАРЄ 21:14
Напад на Найєма: чеченця Саїтова, який побив екс-депутата, відправили під домашній арешт 22:56
Суд заарештував майно екс-голови НКРЕКП Вовка 12:31
У Авакова не змогли порахувати, скільки нагородної зброї було роздано в цьому році 07:05
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok