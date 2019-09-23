Небезпечні заморозки повітря і грунту насуваються на Україну, - ДСНС

Державна служба з чревычайным ситуацій (ДСНС) попереджає про сильні заморозки першого і другого рівнів небезпеки 23 вересня та вночі 24 вересня в той час, як Укргідрометцентр прогнозує до -4 градусів у вівторок.\r\nПро це йдеться в повідомленні ДСНС, передають Українські Новини.\r\n"23 вересня на півночі Лівобережжя на поверхні грунту заморозки 0-3 градусів (І рівень небезпеки)", - сказано в повідомленні.\r\nЗгідно з ним, в ніч на 24 вересня очікуються вже заморозки у повітрі 0-2 градусів, які відносяться до сильних заморозків II-го рівня небезпеки.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКарта: Укргідрометцентр\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на рівнодення в Україну повернулися холоди з оманливим сонцем. Тим часом у Європі прогнозують найсильніші морози за останні 30 років. Крім того, робочий тиждень в Україні почалася з дощів та поривів вітру, місцями похолоднішало до +1.\r\nРаніше рятувальники вже попереджали українців про різке погіршення погоди та заморозки. За прогнозами синоптиків, жовтень 2019 році буде контрастним - очікуються як теплі дні, так і холодні.