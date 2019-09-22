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22 сентября 2019, воскресенье, 10:07 1236
Общество 2019-09-22T10:07:02+03:00
Українські Новини
Спасатели предупредили украинцев о резком ухудшении погоды и заморозках

Спасатели предупредили украинцев о резком ухудшении погоды и заморозках

Ветер. Фото: Gismeteo
Ветер. Фото: Gismeteo

Сегодня, 22 сентября, во многих областях Украины ожидается сильное ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, сообщается, что сегодня в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности). Ветры не коснутся лишь западных областей.

Отмечается, что ночью в Карпатах и Луганской области возможны сильные заморозки от 0 до 3 градусов (ІІ уровень опасности).

А по Киевской области порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности), по Киеву - от 15 до 20 м/с (І уровень опасности).

Также в ГосЧС сообщили, что завтра, 23 сентября, на севере Левобережья на поверхности почвы заморозки от 0 до 3 градусов (І уровень опасности).

Как сообщали Українські Новини, в Европезимой в 2020 году температура будет самой низкой за последние тридцать лет.

Ранее синоптик Наталка Диденко сообщала, что в воскресенье, 22 сентября, в Украине будет солнечно и ощутимо потеплеет до +23 градусов. В столице, по ее словам, в воскресенье существенно потеплеет до +20 градусов, будет много солнца, однако с порывистым ветром. День осеннего равноденствия, 23 сентября, также ожидается солнечным, однако снова немного похолодает.

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