Спасатели предупредили украинцев о резком ухудшении погоды и заморозках

Сегодня, 22 сентября, во многих областях Украины ожидается сильное ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, сообщается, что сегодня в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности). Ветры не коснутся лишь западных областей.

Отмечается, что ночью в Карпатах и Луганской области возможны сильные заморозки от 0 до 3 градусов (ІІ уровень опасности).

А по Киевской области порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности), по Киеву - от 15 до 20 м/с (І уровень опасности).

Также в ГосЧС сообщили, что завтра, 23 сентября, на севере Левобережья на поверхности почвы заморозки от 0 до 3 градусов (І уровень опасности).

Как сообщали Українські Новини, в Европезимой в 2020 году температура будет самой низкой за последние тридцать лет.

Ранее синоптик Наталка Диденко сообщала, что в воскресенье, 22 сентября, в Украине будет солнечно и ощутимо потеплеет до +23 градусов. В столице, по ее словам, в воскресенье существенно потеплеет до +20 градусов, будет много солнца, однако с порывистым ветром. День осеннего равноденствия, 23 сентября, также ожидается солнечным, однако снова немного похолодает.