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23 сентября 2019, понедельник, 06:00 9 Карта
Жизнь 2019-09-23T06:00:04+03:00
Українські Новини
Солнце будет обманчивым: на равноденствие в Украину вернутся холода

Солнце будет обманчивым: на равноденствие в Украину вернутся холода

Яблоко и дождь. Фото: pixabay
Яблоко и дождь. Фото: pixabay

Хотя рабочая неделя в Украине начнется с дождей и порывов ветра в отдельных регионах, а местами похолодает до +1, в целом 23 сентября, день осеннего равноденствия, будет сухим и солнечным.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, температура 23 сентября по стране будет довольно разной: если на юге и западе ожидаются +18...+23 градусов, то на остальной территории страны похолодает до +12...+17 градусов, а в Черниговской, Сумской и Харьковской иногда даже до +10 градусов.

В Киеве же понедельник будет сухим, однако холоднее, чем воскресенье, около +13...+14 градусов.

"Самое время с легкой, без зонта, сумкой быстрее ходить или бегать в легкой обуви, чтобы согреться. Словом, кто еще не записался в спортзал, может догонять маршрутки или автобусы, или ловко убегать на пешеходных переходах от автомобилей, которые порой просто гоняются за прохожими", - посоветовала синоптик. 

Диденко добавила, что обувь на работу можно выбирать замшевую или тканевую - не промокнет.

Карта: Наталья Диденко/FacebookКарта: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, в Украину возвращалось летнее тепло. Тем временем в Европе прогнозируют самые сильные морозы за последние 30 лет.

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